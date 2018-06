América con 95% del plantel definido Morelia regresa al trabajo rumbo al Apertura 2018 con plan definido Cantú descarta

Cancún, Q.Roo.- (Notimex) Mientras no haya una oferta formal, el juvenil mexicano Diego Laynes está contemplado para el plantel del América en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol, aseveró el técnico del equipo, Miguel Herrera. “Diego Laynes tiene contrato por cinco años, está contento; nosotros estamos también muy contentos y mientras no haya una oferta formal ante el club seguiremos pensando que es parte del equipo, sobre todo por la regla 20/11, incluso él y Carlos Vargas serán importantísimos para nosotros”, aseveró. Sostuvo que es el mismo caso del mediocampista colombiano Mateus Uribe, quien tiene contrato con el club, que está muy contento y así esperan regrese del mundial de Rusia. En entrevista que concedió al salir de la sesión vespertina de la reunión anual del futbol mexicano, el estratega americanista insistió en que mientras no exista una oferta formal, ni comunicación oficial de parte del club, no caerá en especulaciones sobre las salidas o llegadas de jugadores. Sostuvo que América llega a este régimen de transferencias con un plantel prácticamente completo, que sólo llegan a apuntalar con la contratación de un centro delantero. “Estamos pensando en un 9, un centro delantero, yo ya puse tres nombres muy importan- tes de jugadores en el extranjero, pero si sale algo esta semana en Cancún pues lo tomaremos”, precisó. Sostuvo que le agrada que los tres jugadores que tienen en mente contestaron que estarían muy contentos de jugar en América. “Mi cabeza está concentrada en un 9, si después me contratan alguien más, pues adelante, es cuestión de sumar”, concluyó.