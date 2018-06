DIEGO LUNA no quiere saber nada de Cantinflas

Diego Luna pide que lo dejen de relacionar con el proyecto de la serie de Cantinflas. Diego Luna pide que lo dejen de relacionar con el proyecto de la serie de Cantinflas. Ante la insistencia de la prensa, Diego Luna pone fin a los rumores de su incursión en la serie de Cantinflas Diego Luna acudió como padrino de la obra Cinema 35 y se mostró molesto por las constantes preguntas sobre su posible participación en la serie biográfica de Cantinflas. “Ojalá que después de estas entrevistas termine el tema porque la verdad es que estamos hablando de humo, yo no sé, alguien hizo una declaración en un periódico y a mí me preguntaron sobre esa declaración, y yo lo que contesté es que es una época muy interesante y que a través de ese personaje se puede hablar de muchas cosas sobre este país y sobre el cine de nuestro país, eso fue todo, y ya de ahí empezaron que cuándo empiezo a trabajar, que si se va a hacer o no se va a hacer, no tengo ni idea, nadie ha acercado conmigo”, dijo a los reporteros. Y para dejar en claro que no volverá a hablar del tema agregó: “yo no te puedo decir que quiero hacer algo que no he leído, que no sé cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, en qué condiciones, en fin, ya por favor no hablemos de algo que no es cierto”. Aclarando que por ahora su único interés se encuentra en finalizar con éxito la puesta en escena “Privacidad”, es como Luna dejó en claro que por ahora no desea protagonizar la bioserie del fallecido “Mimo de México”.