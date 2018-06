África Zavala revela por qué no opina sobre Eduardo Yáñez

La actriz África Zavala fue cuestionada una vez más sobre Eduardo Yáñez, con quien desde hace tres años se rumora que tiene una relación, pero ninguno de los dos lo ha confirmado. Si bien la intérprete de La Doble vida de Estela Carrillo dice que no habla de sus relaciones ante la prensa, en ocasiones pasadas si había comentado sobre el escándalo de violencia contra un reportero en la que se vio involucrado Yáñez. Luego de la misma, la actriz dice la razón por la que ella opta por guardar su opinión. “Ya no voy a dar comentarios al respecto porque luego también digo cosas y sacan notas de algo que ni digo, entonces yo prefiero ya no hablar de eso y que sigamos a lo que sigue”, dijo a Despierta América (Univision). La mexicana tampoco quiso dar detalles sobre el conflicto que enfrenta el actor de Fuego en la sangre con su hijo Eduardo. Según la reportera de la cadena Univision, Yáñez también prefiere guardar sus relaciones con recelo. “Soy tan inestable, tan difícil para mantener una relación, Addis, que no quiero nunca— además de esto— evidenciar o exhibir cualquier relación romántica ante los medios. Soy difícil”, cita Addis Tuñón de Despierta América. Entre tanto, Zavala había comentado sobre su rumorada pareja y su carácter y físico que pueden ser un tanto intimidante. “Eduardo no tiene un carácter fuerte, se ve muy grandote y eso como que a veces apantalla mucho, pero tiene un corazón de niño. La gente que lo conocemos te podemos decir que es un [niño grande], pero sí impresiona. Yo me acuerdo que la primera vez que iba a trabajar con él yo también dije ‘¡ay!’, porque impresiona y su voz es fuerte, parece que tiene un carácter fuerte, pero la verdad es que es un [niño grande], explicó a MezcalTV.