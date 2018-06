Marjorie de Sousa hace balance de su protagónico

Al igual que su personaje en Al otro lado del muro; la vida de Marjorie de Sousa también experimentó un notable cambio a raíz del inicio de grabaciones de la telenovela. Con la llegada de este nuevo proyecto la actriz venezolana no solo inició su andadura en una nueva empresa, Telemundo, tras cinco años siendo artista exclusiva de Televisa; sino que además regresó a trabajar a Estados Unidos, país en el que hace más de una década comenzó su carrera internacional. Por si fuera poco, a la intérprete de 38 años también le tocó encabezar por primera vez una producción siendo mamá y, desafortunadamente para ella, no podía, ni puede aún, sacar a su hijo Matías de México debido al conflicto legal que mantiene con el padre del pequeño, por lo que se vio obligada a estar lejos de su primogénito mientras grababa la serie en Miami. “Obviamente sentía mucho miedo porque era un reto por todos lados, tanto personal, como laboral. Sentía miedo de no cu- brir las expectativas conmigo misma, pero sobre todo tenía miedo de no cumplir con lo más importante que era la empresa y mi hijo”, declaraba tiempo atrás Marjorie cuando la serie aún no se había estrenado. Hoy, tras casi cuatro meses al aire, Al otro lado del muro llega a su fin y el balance que hace la actriz de su participación en esta historia no puede ser más positivo. “Fue un reto bien especial y un personaje que jamás voy a olvidar”, asegura. A horas de su desenlace, de Sousa habló con People En Español y recuerda los momentos más especiales que vivió durante la serie. Al otro lado del muro llegó a su fin, ¿qué balance haces de este protagónico? Fue un cambio en mi carrera, fue regresar a los Estados Unidos de donde partí mi carrera internacional, fue entrar en un nueva casa con la que me siento muy contenta, confiada, tranquila, fue un personaje distinto a los que venía realizando; una mujer con la que me siento conec-tada humanamente en muchas situaciones que a lo mejor no son iguales pero que en cuestión de emociones me reflejaba a veces el dolor que podía estar sintiendo yo por cosas personales. Sofía fue un personaje con muchos matices, como la que nos gusta a nosotros ver en televi-sión: guerrera. Una mu- jer que sufre, porque to- dos sufrimos, pero que al final sale adelante. Fue un reto bien especial y un personaje que jamás voy a olvidar. ¿Cómo sentiste la respuesta del público hacia el proyecto? Sentí mucha conexión con las mujeres. También muchos hombres escribían con respeto y admiración. La gente estuvo muy conectada con los casos que se reflejan en esta historia: el tema de migrar, de tener que dejar todo por tus hijos, de sacrificarnos por ellos… Creo que la gente se conectó muchísimo con las historias y la respuesta fue muy positiva. Tengo cosas muy bonitas escritas en mis redes y también en las de la serie y creo que sí se sintieron muy conectados. Para nosotros lo más importante es que el público lo perciba como real y creo que se logró. Imagina que tienes un álbum de fotos en el que has ido guardando los momentos más especiales de tu paso por la serie, ¿qué momentos no podrían faltar? La primera etapa de la serie, por ejemplo, para mí fue muy especial. Tengo que confesar que las escenas con Regina [la niña que hacía de su hija] me hacían sentir como con mi hijo. Eran como espacios donde quería abrazarlo y besarlo y la sentía a ella y la abrazaba y la besaba y te juro que la llegaba a sentir como si fuera mi hijo. Tengo un cariño muy especial por ella y ella por mí. De hecho con su mamá tengo una relación hermosísima. Las escenas del muro también fueron muy fuer tes. Estar ahí parados y sentir esa energía de la gente que se queda y la que se va por un sueño, los que logran cruzar y los que se quedan por intentarlo me marcó mucho.