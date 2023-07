ACTOS DE FE

Vivimos en unos tiempos que no están como para hacer cosas que no

tengan sentido, así como lo está leyendo.

Muchas veces confundimos las cosas y creemos que las cosas van a pasar

nada mas porque queremos que así pasen… NO NO NO NO NO.

Estamos muy pero muy equivocados.

Confundimos lo espiritual con lo religioso y cuando no se nos dan las

cosas nos sentimos defraudado.

Hace muchos años, estaba trabajando de seguridad en unos apartamentos.

Gracias a Dios me fue muy bien en ese trabajo.

Una noche haciendo mi ronda me di cuenta de que una persona ya de edad

estaba dando vueltas a un carro… era el carro de ella.

Me acerqué muy intrigado por lo que estaban viendo. Me acerqué y no

podía creer lo que estaba viendo. Era la primera vez que miraba que una

persona le pusiera aceite a las llantas de un coche.

Sé que se le pone aire a las llantas, que se le pone “armorol” a las llantas

de un carro… ¿pero aceite?

Me quedé viendo sin poder creer lo que estaba pasando.

–

¿Qué está haciendo “señito”?

–

Le estoy poniendo aceite bendecido a las llantas de mi carro.

–

Ahhhh ¿lo que quiere es que brillen?

–

No hijo.

–

¿No sería mejor que le pusiera armorol? … ese es especial para darle

brillo y mantenimiento a las llantas, le dije.

–

No hijo, este aceite esta bendecido.

–

Pero cual es el propósito… pregunté

–

El propósito es para que no me roban las llantas

Me dieron ganas de reírme de lo que había dicho la “señito”… pero por

respeto no lo hice.

Se me vino a la cabeza un grupo de muchachos escogiendo el carro de ella

para robarle las llantas. De repente el jefe de la pandilla se da cuenta que

las llantas tienen aceite. Se acerca y checa bien el aceite y de repente grita