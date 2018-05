Acepten la realidad, dice AMLO a rivales

Ante posible acuerdo entre sus rivales para evitar que gane, AMLO les pide aceptar la realidad, respetar la elección y perder con dignidad. Ciudad de México.- Ante la posibilidad de un acuerdo entre sus rivales, Andrés Manuel López Obrador les pidió aceptar la realidad, respetar la elección y perder con dignidad. “Ni uniéndose nos van a ganar”, aseguró en un mitin celebrado esta tarde en la plaza municipal de Zongolica, Veracruz. López Obrador aseguró que hace un mes se reunieron varios empresarios con el panista RIcardo Anaya para impulsar un acuerdo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el candidato del PRI, José Antonio Meade, con el fin de frenar el triunfo de Morena. Acusó a los empresarios mineros Germán Larrea y Alberto Bailleres; al dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, y al dueño de Grupo Lala, Eduardo Tricio, de formar parte de esa estrategia. Sin embargo, auguró que ese acuerdo no les va a funcionar. “Los priistas que apoyan a Meade se vendrían con nosotros”, aseguró, “y lo mismo los panistas, los que apoyan a Anaya se vendrían con Morena”. En referencia directa al candidato del PRI, el tabasqueño le sugirió seguir en su campaña, perder con dignidad. AMLO pidió a sus opositores, y a quienes buscan evitar que llegue al poder, que estén tranquilos, pues no va a perseguirlos. “No es mi fuerte la venganza. Lo único que no les va a gustar es que ya no van a seguir robando, y ya no van a tener el privilegio de mandar”, agregó.