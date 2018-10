Aceleran construcción del muro fronterizo

Dallas, Tx.- La decisión del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de acelerar la construcción de un muro fronterizo en el valle inferior del Río Grande ha agudizado el enojo de los residentes locales justo cuando se vislumbran las elecciones de medio término. Políticamente, esta decisión gubernamental también impacta en la decisión de los electores en Texas. Mientras el diputado Beto O’Rourke, candidato demócrata al Senado federal, cuya banca está en poder del republicano Ted Cruz, aviva el interés de los votantes recordándoles los planes antiinmigrantes del presidente Donald Trump, Cruz también está utilizando el tema para excitar a su base. En la frontera, donde las brechas abarcan millas de segmentos separados por muros construidos hace una década, una parte tan imponente como la barrera de acero que Trump prevé, algunos residentes están enojados porque su administración decidió suspender las regulaciones ambientales y de otro tipo a la mitad de un período de comentarios públicos de dos meses sobre la polémica construcción. Avanzar sin esperar siquiera dos meses de comentarios de la ciudadanía local sugiere a los críticos del muro que el Departamento de Seguridad Nacional sólo estaba haciendo los movimientos en respuesta a la impaciencia de Trump. El diputado Vicente González, un demócrata de McAllen, calificó el plan de “una pérdida de dinero monumental”. “A los republicanos les encanta. Lo vemos en términos de sentido común: ‘¿Funciona? ¿Es ofensivo para nuestros amigos y vecinos del sur?’”, ”acusó. Cruz se ha unido al presidente Trump para exigir un muro y lo menciona regularmente en sus presentaciones proselitistas, tal y como lo acaba de hacer en El Paso. “Necesitamos construir un muro y debemos triplicar el número de oficiales de la Patrulla Fronteriza para detener la inmigración ilegal”, aseveró.

NACION DE MUROS Cuando le preguntaron sobre las declaraciones del político republicano, O’Rourke manifestó en McAllen que “no necesitamos muros. No necesitamos gastar $30 mil millones para construir un muro cuando tenemos las comunidades más seguras en los Estados Unidos a lo largo de la frontera”. En medio de fuertes y prolongados aplausos, el candidato demócrata advirtió a la multitud que Trump quiere convertir a Estados Unidos en “una nación de muros, de 2,000 millas de largo, 30 pies de alto y un costo de $ 30 mil millones”. Peor aún, alertó, el muro “se construirá cruzando el Refugio de Vida Silvestre de Santa Ana. Se construirá a través del rancho, la granja o el hogar de alguien, obligando a este país a usar su poder de dominio eminente para apropiarse de la propiedad de sus propios ciudadanos para construir un muro que por cualquier medida no necesitamos”. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada en agosto concluyó que el 51 por ciento de los votantes de Texas se oponían a construir de la valla en la frontera con México y el 45 por ciento la apoyaba. La oposición tiende a ser más alta en el Valle, la región con mayor densidad demócrata de Texas. El residente de Weslaco, Juan González, de 64 años, director financiero de una compañía de atención médica, calcula que un tercio o más de los residentes del área fronteriza, latinos y anglosajones, apoyan la construcción del muro. “Tienen miedo de los malos que entran. Necesitamos mejores políticas para controlar las drogas”, expresó. Sin embargo, no está convencido de que una pared de acero sea la respuesta. “A muchos de nosotros no nos gusta la idea”. “Tiene que haber una mejor manera”, señaló Edward de la Rosa, de 45 años, un trabajador de transporte que vive en Harlingen. Si la política de inmigración de Estados Unidos hace que sea más fácil ir a trabajar y luego regresar a casa, expresó, la presión en la frontera se aliviaría considerablemente. Y, afirmó, los temores de los narcotraficantes o las pandillas violentas están muy exagerados en Washington. Casi ningún residente de la frontera está involucrado en el tráfico ilícito, y para el resto, la seguridad no es una preocupación. “No estamos mirando por encima de nuestro hombro”, recalcó De la Rosa. En agosto, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno reconoció en un informe que las autoridades de seguridad nacional no habían determinado si un muro fronterizo sería la forma más efectiva de combatir la inmigración ilegal y el contrabando de drogas. Los críticos se han aprovechado de los hallazgos, argumentando que los asesores de Trump tienen más intención de aplacarlo que de la seguridad en la frontera.

SI, AL MURO DE LA VERGUENZA La semana pasada, Homeland Security publicó un aviso que describía los planes para 17 millas del nuevo muro fronterizo en el Condado de Hidalgo y anunciaba la decisión de renunciar a una serie de regulaciones “para garantizar la construcción expedita de barreras y caminos”. El departamento también anunció exenciones para construir puentes y caminos en el cercano Condado de Cámeron. Las exenciones permitirían a Seguridad Nacional cerrar brechas más rápidamente en la valla existente, algunas de aproximadamente 8 millas de ancho. “Ya decidieron lo que querían hacer”, señaló Scott Nicol, copresidente de la Campaña de Sierra Club Borderlands, mientras mostraba a un visitante el posible impacto en la histórica Capilla de La Lomita. La ciudad de Mission, 5 millas al norte, recibió su nombre por la capilla, construida en 1865. El domingo por la mañana, velas encendidas en el altar y jarrones de flores frescas se sentaron a los pies de una estatua de la Virgen María situada afuera del recinto religioso. La capilla está a un lado del río y es probable que sufra algún corte cuando se construya un muro. Funcionarios de Seguridad Nacional, al anunciar las exenciones, se comprometieron a mantener con seguridad una administración ambiental. Aseveró Nicol: “No hay evidencia de eso (mantener el compromiso)”. Además, dijo: “Construyes muros, la gente construye escaleras. Amurallar el Valle del Río Grande no va a hacer nada en términos de tráfico de drogas”. Al igual que otros críticos, teme que un muro sólo empuje a los migrantes desesperados a partes más remotas de la frontera, donde los riesgos de muerte son mucho más altos. “Lo único que hacen los muros es redirigir el tráfico”, advirtió. La histórica Misión de La Lomita en Mission, Texas, cons truida en 1865, se encuentra dentro de la llanura de inundación del Río Grande. El Departamento de Seguridad Nacional planea construir un muro fronterizo en la carretera del dique detrás de la capilla, con bolardos metálicos de 18 pies que se elevan por encima del nivel actual de la carretera. Los líderes de la iglesia y los residentes locales temen que la capi lla y sus terrenos sean cortados e inutilizables.

OPOSICION A LA VALLA Unas 16 ciudades y los tres condados en el valle inferior han adoptado resoluciones que se oponen a la expansión del muro. M“Es asombroso lo rápido que entra en vigencia esta renuncia”, dijo Laiken Jordahl, activista de Borderlands en el Centro para la Diversidad Biológica, un grupo de defensa que planea impugnarlo ante los tribunales. “Es tan descarado. “En Texas, donde las personas se aferran a sus derechos de propiedad y se aferran a sus armas, uno pensaría que esta sería una decisión tremendamente impopular en los exámenes paciales para apoderarse de la tierra de las granjas familiares y la propiedad privada”, aseveró. “Es un momento interesante”. La propuesta contempla agregar un muro de concreto a los diques existentes, y luego rematar con un bolardo metálico de 18 pies de altura. Una zona de 150 pies en el lado del río del dique se limpiaría de vegetación. Se construiría una carretera para la Patrulla Fronteriza. La barrera afectaría a cientos de granjas privadas y hábitats de vida silvestre en el Refugio Nacional de Vida Silvestre y el Centro Nacional de Mariposas del Valle del Bajo Río Grande. Las autoridades estatales de vida silvestre han advertido que el Parque Estatal Bentsen-Rio Grande en Mission podría ser cortado y obligado a cerrar. Es un lugar favorito para los observadores de aves y un lugar de reunión para las familias.