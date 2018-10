Por qué debes mantener todo el tiempo al menos un cuarto de tu tanque de gasolina

Usar hasta la última gota de combustible es emocionante pero no significa ahorro de dinero. Conducir con poca gasolina no solo daña tu carro, perjudica también tus finanzas. A todos los automovilistas les ha pasado al menos una vez: manejan su carro con poco combustible a la espera de encontrar una gasolinera en el camino o llegar a su destino final. Millones de conductores en todo el mundo conducen sus coches bajo esta dinámica y muchos la adoptan como un hábito, sin saber el daño que ello provoca. Querer exprimir hasta la última gota de combustible del tanque te trae más problemas que beneficios. Aquí te presentamos las razones por las cuales no debes manejar con el depósito de combustible casi vacío. Por seguridad Puedes quedarte a mitad de la carretera, en medio de una nevada, una tormenta o en una zona donde los autos circulen a alta velocidad, pudiendo ocasionar un accidente o sufrirlo tú mismo. Si te sucede en una curva ciega es mucho mas peligroso, ya que los autos no tienen tiempo de reaccionar ante un coche detenido. Protege tu motor de partículas oxidadas Si tu auto es anterior a la década de 1990, tiene un tanque de combustible de metal que tiende a oxidarse con el tiempo. Cuando no tiene suficiente combustible, la bomba de combustible puede succionar algún sedimento desde el tanque y enviarlo al motor. Las partículas oxidadas dañan la bomba de combustible, pueden tapar las líneas del combustible y el filtro, y afectar al motor. Evita daños a la bomba de combustible Se ha comprobado que el combustible (gasolina o diesel) ayuda a mantener frío el motor eléctrico de la bomba de combustible. Si no tienes suficiente combustible, trabajará a mayor temperatura, forzándola. Los indicadores de tu carro pueden fallar Los autos modernos tienen un indicador que estima el millaje que se puede recorrer con el combustible que resta en el depósito. Ten en mente que es solo un dato aproximado, nunca un dato exacto, ya que las condiciones de manejo reales pueden variar significativamente. El cálculo es mejor cuando el tanque está lleno, mientras que no es tan preciso cuando está casi vacío. Programa tus recargas de combustible Si lo que te retrasa en cargar combustible es tratar de encontrar una estación con buenos precios, entonces descarga una aplicación en tu celular a traves de la cual puedas monitorear el precio. Así evitarás conducir mientras gastas el poco combustible que tienes. Organizar las visitas a las estaciones de servicio es fundamental, no solo evitará que manejes con un bajo nivel de gasolina, sino que también ahorrarás dinero. Al conducir Cuando conduzcas tu carro con la reserva de combustible, trata de mantener una velocidad constante: evita frenadas y aceleraciones bruscas. Recomendación. El mejor consejo para evitar daños es mantener el tanque de combustible en un mínimo de ¼ del total y tratar de evitar conducir debajo de esta medida. Te ahorrarás muchos contratiempos y dinero.