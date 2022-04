Abrirá DISD 13 nuevas escuelas de alta calidad

Para llegar a un total de 70 planteles de opción

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Dallas ISD, en su objetivo de elevar los niveles de calidad la educación académica, informó que continúa promoviendo la innovación al anunciar la apertura de 13 nuevas escuelas de opción para el año escolar siguiente.

Esto significa que ahora Dallas ISD tendrá “más de 70 escuelas de opción de alta calidad”, destacaron los directivos de esta institución escolar.

Líderes del distrito y representantes de la Oficina de Transformación e Innovación de Dallas ISD sorprendieron a las 13 escuelas con las buenas noticias. Tanto maestros como líderes de plantel respondieron con gran algarabía y, en algunos casos, lágrimas de alegría.

Los equipos de liderazgo de los planteles trabajaron durante muchas horas para revisar el proceso de Escuela Pública de Opción 8.0, en el que los educadores crean opciones de alta calidad y que mejor se ajustan a las necesidades de los estudiantes de Dallas ISD para que alcancen su mayor potencial académico.

“Estamos orgullosos de estos directores y de las escuelas por traer su talento y energía y ayudar a crear opciones innovadoras de escuelas cercanas a las familias,” dijo Shakeatha Butler, directora ejecutiva de rediseño instruccional y apertura de escuelas nuevas.

Estas son las 13 escuelas nuevas de opción y los programas que abrirán el siguiente año escolar:

La Medical District BioMedical School una escuela completamente nueva que ofrecerá programa STEM enfocado en ciencias biomédicas

La iLearn Virtual School ofrecerá enseñanza a cualquier hora y al propio ritmo de los estudiantes en los grados 3º a 9º, y en el futuro desde kínder hasta 12º

Thomas J. Rusk Middle School lanzará un modelo piloto de liderazgo y exploración de profesiones

Bayless Elementary School lanzará un modelo de liderazgo

Ben Milam Elementary School lanzará un modelo de aprendizaje visible

Reinhardt Elementary School lanzará un modelo de aprendizaje personalizado

Edna Rowe Elementary School lanzará un modelo Montessori

Gabe Allen Academy lanzará un modelo New Tech

Arcadia Park Elementary School lanzará un modelo piloto de liderazgo

Urban Park Elementary School se convertirá en una escuela STEAM

Frank Guzick Elementary School comenzará el proceso de convertirse en una escuela de Bachillerato Internacional

Boude Storey Middle School se convertirá en una escuela STEAM

Paul L. Dunbar Elementary School se convertirá en una escuela STEM

El lanzamiento de estas 13 nuevas escuelas de opción es precedido por el anuncio de noviembre en el que otras 20 escuelas de la comunidad de Dallas ISD recibirían $50,000 cada una para fomentar la innovación de ideas.

INCENTIVO

PRO VACUNAS

La alta demanda de tarjetas de regalo debido a la temporada y retrasos en el transporte de estos artículos han causado un retraso inesperado en la distribución de las tarjetas de incentivo de vacunación para los estudiantes de 12 años en adelante que entregaron sus comprobantes de vacunación contra el COVID antes de la fecha límite del 15 de noviembre.”Apreciamos su paciencia mientras que trabajamos para distribuirlas lo más pronto posible”, indicaron autoridades escolares

Con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados en mente, Dallas ISD está ofreciendo un incentivo único de $50 a los estudiantes de 5 a 11 años de edad que hayan recibido las dosis indicadas de la vacuna contra el COVID-19. El incentivo se distribuirá en forma de tarjetas electrónicas a través del correo electrónico que se indique en la forma. Para obtener la tarjeta del incentivo, los padres/tutores legales deben de llenar el documento de comprobación de vacunación y proporcionar una copia de la tarjeta de vacunación del estudiante, copia del IMMTrac2 o confirmación por escrito de un profesional médico antes del 31 de marzo.

El programa de incentivo de vacunación para estudiantes de 12 años en adelante terminó el 15 de noviembre. Los padres de los estudiantes cuya información fue entregada y verificada serán notificados cuando las tarjetas estén disponibles.

La participación en el incentivo para la vacuna para estudiantes es totalmente voluntaria y basada en las preferencias de los estudiantes y sus familias. La información que proporcionen ayudará al distrito a determinar cuántos estudiantes que llena los requisitios han recibido el número indicados de dosis de la vacuna y facilitará los procesos de rastreo de contactos y cuarentena, ya que estos últimos son diferentes dependiendo del estatus de vacunación.

Cómo proporcionar el comprobante de vacunación

Conéctese en el enlace para tener acceso al documento https://pznwuubwfdll22r-production.adb.us-phoenix-1.oraclecloudapps.com/ords/r/prod/student-covid-vaccinations.

Entre al documento utilizando su número de empleado del distrito y su fecha de nacimiento.

Proporcione la información requerida, incluyendo una dirección de correo electrónico válida (la tarjeta se enviará a esa dirección).

Suba una imagen del comprobante de vacunación (tarjeta, IMMTrac2, o documento médico).

Entregue la forma pulsando en Submit

Para encontrar una clínica de vacunación contra el COVID cerca de usted, visite https://www.dallasisd.org/covidvaccine.

NOMINADAS

A PREMIO

Dos escuelas de Dallas ISD están entre los 26 planteles públicos de Texas nominadas para el premio National Blue Ribbon que se otorgará en otoño.

Las preparatorias School for the Talented and Gifted y School of Science and Engineering, ambas localizadas en Yvonne A. Ewell Townview Center, están a la espera del mayor honor que puede alcanzar una escuela estadunidense. El programa National Blue Ribbon Schools reconoce a las escuelas públicas y privadas de primaria, secundaria y preparatoria que obtienen un alto rendimiento de los alumnos o que demuestran un progreso ejemplar para cerrar las brechas de aprendizaje.

“Es un honor estar entre las 26 escuelas que fueron nominadas”, dijo Arnoldo Zúñiga, director de School for the Talented and Gifted. “No sería posible sin la ayuda y el trabajo arduo del personal, los estudiantes y la comunidad. Ellos son los que impulsan el trabajo aquí, y debido a ellos todo esto es posible”.

Andrew Palacios, director de School of Science and Engineering, dijo: “Estamos investigando continuamente la mejor manera de enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nos sentimos honrados de haber sido nominados al premio National Blue Ribbon. El equipo de nuestra escuela es un grupo de personas que se preocupan y trabajan duro por nuestros estudiantes. Nuestros maestros, personal, padres y comunidad se esfuerzan por crear experiencias que nuestros alumnos puedan aprovechar”.

Las escuelas nominadas deben ahora completar un riguroso proceso llevado a cabo por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los ganadores del premio nacional se anunciarán en septiembre de 2022. Las escuelas que reciban la designación serán reconocidas en la ceremonia de entrega de los premios National Blue Ribbon Schools en Washington, D.C.

ESCUELA

VIRTUAL

Dallas ISD lanzará iLearn Virtual School, una escuela virtual que ofrecerá instrucción a estudiantes de 3º a 9º grado, y con el tiempo kínder a 12º grado, a cualquier hora y a su propio ritmo.

Dallas ISD lanzará iLearn Virtual School en el otoño de 2022. La escuela la dirigirá Mónica Morris, educadora con 17 años de experiencia en Dallas ISD, quien comenzó como maestra de matemáticas en W. W. Samuell High School y después, fue subdirectora en Woodrow Wilson High School y Townview Magnet Center. Recientemente, formó parte del equipo de liderazgo escolar como coordinadora de redes para las escuelas magnet, escuelas de transformación e innovación y las escuelas exclusivas para niños o niñas.

“Me siento muy honrada de ser la directora de iLearn Virtual School”, dijo Morris. “He aprendido de excelentes directores y líderes a lo largo de mi carrera y aprovecharé mis conocimientos para dirigir iLearn Virtual School de una manera que sea emocionante e innovadora como lo es el mundo a nuestro alrededor”.

CUPO

DISPONIBLE

Los estudiantes tendrán acceso a todos los recursos que se les brindan a los alumnos presenciales, incluyendo toda una variedad de cursos virtuales. Impartirán clases maestros certificados y además, los estudiantes tendrán acceso a una plataforma innovadora de aprendizaje en línea configurada para su fácil uso y el éxito estudiantil. Tenemos cupos disponibles en los grados 3 a 9 para el año escolar 2022-2023. Para solicitar admisión, visite dallasisd.org/dallasisdesparati.

“En Dallas ISD estamos emocionados de lanzar nuestra primera escuela 100% virtual”, dijo Angie Gaylord, jefa adjunta de la Oficina de Transformación de Dallas ISD. “Esta opción única maximiza el aprendizaje estudiantil en un ambiente virtual las 24 horas del día, 7 días de la semana.