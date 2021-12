Indignados: Familia Gucci acusa a «House of Gucci» de retratarlos como ‘Matones’

La semana pasada se estrenó en México y el mundo la película de «House of Gucci», con grandes esperanzas de convertirse en un éxito de taquilla. Sin embargo, la familia Gucci salió a declararse indignada, luego de ver el filme y considerar ser retratados como matones en la producción. Los herederos del diseñador Aldo Gucci, quien pusiera en el ojo internacional a su propia marca creada en Florencia, Italia, admitieron sentirse sumamente ofendidos con la forma en la que son tratados los personajes relacionados a la casa en la nueva película, indicando no ver en el producto audiovisual precisiones históricas con los sucesos abordados. «La producción de la película no se molestó en consultar a los herederos antes de describir a Aldo Gucci, presidente de la compañía durante 30 años, y a los miembros de la familia Gucci como matones, ignorantes e insensibles al mundo que los rodeaba». comentó la famila Gucci en un comunicado. En este escrito, compartido a los medios de comunicación, indican lo doloroso que resulta ver estas supuestas afirmaciones en la cinta, además, consideran un serio «insulto al legado sobre el que se construye la marca en la actualidad».Las quejas se centraron particularmente en la actuación hecha por Lady Gaga, quien interpretó a Reggiani, afirmando inconsistencias en el marco histórico, pues se le retrata como «una víctima que intenta sobrevivir en una cultura corporativa masculina y chovinista» cuando esto no era así en realidad.

«Esto no podría estar más lejos de la verdad (…) precisamente en la década de 1980, el contexto histórico en el que se desarrolla la película, hubo varias mujeres en los primeros puestos, y no solo miembros de la familia» se indicó en el comunicado. La familia Gucci ya no tiene relación directa con la marca, la cual fue comprada por el gigante del lujo francés Kering, sin embargo, afirmaron reservarse el derecho «de tomar cualquier acción necesaria para proteger el nombre, la imagen y la dignidad de sí mismos y sus propios seres queridos» en contra de la película «House of Gucci», donde consideran ser retratados como matones.