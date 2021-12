CLAVE: NEGRO

Mucho se ha dicho que, según el color que se ponga persona se ve delgada o gorda. Una cosa es que se vea y otra cosa es que este… son dos cosas muy diferentes, creo. Un estudio hecho por mi persona hace muchos años, ésta es una mentira que se ha repetido muchas veces que ya todo el mundo la cree y asegura que es verdad. Mi experimento lo hice con unas mujeres flacas; unas más o menos y otras más más que menos. El resultado fue el mismo para las tres categorías. Primero fueron las mujeres flacas que se vistieron de negro. Ellas se miraban igual de flacas. Bueno, unas creyeron verse más flacas. Otras creyeron verse más gordas. Las más o menos, al igual que las primeras se vistieron de negro. Unas dijeron verse más flacas, otras que se miraban igual y otras que se miraban más gordas. Las más más que menos… para que veas que estas si se mandaron. Unas dijeron que se me veían un poquito flacas. Otro grupo aseguraron que se veían un poquito menos flacas. Por último, el grupo que quedaba no sabía si se miraban más flacas o menos flacas. El resultado fue que, las mujeres no se ponen ropa de color negro para verse más delgadas… sino para que les digan que qué delgadas están. Así que no es tanto que el color negro adelgace a las personas… sino que ellas quieren escuchar que qué tan delgadas se ven. En otras palabras, para mentir las mujeres son buenísimas. Sólo ustedes se creen sus mentiras, que hasta aseguran que el color negro las hace ver más delgadas… pero no lo están. No me lo vas a creer, hice otra encuesta preguntando a las mujeres que qué preferían, verse delgadas o sentirse delgadas… ¿sabes cual ganó? Exacto, verse delgadas. Eso es triste ¿no?

CLAVE: SEMILLAS

Podría perder mi tiempo tratando de explicarte como se obtiene las frutas sin semilla, pero no lo voy a hacer… porque no quiero. Mi pregunta es… ¿tienes que entender las cosas para que las puedas usar? ¿Tienes que saber cómo funciona lo que ves para usarlo? ¿Porque no eres una persona normal y te dedicas a disfrutar lo que se tiene? ¿Porque no eres una persona normal y te dedicas a… perdón, ya te lo pregunté verdad? Bien, en lo que estábamos. Creo que debes superar eso que te he llegado un poco tarde a tu vida… la curiosidad ¿No crees que a tu edad ya deberías de dejar de hacer preguntas que nadie te las va a contestar? ¿No crees que a tu edad deberías mejor a dedicarte a plantar arbolitos? Otra actividad que te podría ayudar a sobrepasar esta etapa es la de darle de comer a las aves. También podrías ir a los estanques y darle de comer a los patos. Si se trata de perder el tiempo… puedes hacer muchas cosas sin tener que dañar a tu cerebro. Por ejemplo: puedes ponerte en la ventana de tu casa y adivinar que carro va a pasar. Ahora que, si quieres hacer algo más productivo en esta temporada de fin de año, es ayudarle a tus vecinos a recoger las hojas de sus jardines. Creo que hay muchas actividades que puedes realizar sin tener que dañar a tu cerebro. ¿Así que quieres sembrar sandía sin semilla? Puedes ir a cualquier tienda que tenga departamento de jardinería y pedir semilla de sandía que no tenga semilla… no se si me estoy explicando. ¿Sabes? Para que no te la rompas en esta semana te mando un sobre con semillas de sandia que no tiene semillas… ¿me entendiste? Me cai que no. Siento que estoy perdiendo el tiempo contigo.