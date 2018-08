¿Ximena Córdoba es la ‘media naranja’ del actor Julián Gil? ¿Hay romance?

Miami.- Unos mensajes entre Julián Gil y Ximena Córdoba en redes sociales han abierto la interrogante de si existe un posible romance entre ellos. La presentadora colombiana aclaró todo en Despierta América. Todo comenzó con una broma del actor en Instagram, donde compartió una foto de un calcetín color naranja con el mensaje: “¡Por fin encontré mi media naranja!” Desde su sonada ruptura con Marjorie de Sousa, la madre de su hijo Matías, el galán está abierto al amor. Incluso hasta participó en un reality show digital de Univisión, donde buscó novia en Rusia durante el Mundial de Fútbol. Tras publicar la foto de su media naranja, Córdoba comentó en el Instagram del actor: “Ya no busques más”, a lo que él le respondió con un emoji de corazón. Eso no es todo, Julián Gil también comentó en una sensual foto de Ximena en traje de baño que ella compartió en su cuenta de Instagram. La foto muestra las curvas de Córdoba con el mensaje: ¿Qué le dirías a esa persona que tanto te gusta? A lo que Gil respondió en los comentarios de la imagen: “Eres lo primero que pienso cuando me dicen que pida un deseo”. Cordoba ha vuelto a la soltería tras su divorcio del empresario Carlos Roja. “Cuando ya no funciona, no funciona. Lo más importante es estar feliz, pero yo le doy gracias a Dios porque he aprendido a enfocarme en las cosas buenas, en lo positivo, en los años bonitos y dejar a un lado las malas porque pienso que no hay nada peor en la vida que llenar tu corazón de malos sentimientos”, dijo. Al igual que Gil, Córdoba encuentra fuerza en su hijo. “Él es mi mayor apoyo y siempre lo ha sido, mi mayor motivación y me siento feliz porque ya es un hombre hecho y derecho”, dijo de su hijo Samuel. “Siento que ya hice la función que tenía que hacer, pero sigo siendo una mujer joven, llena de sueños, deseos, de salir adelante, lograr metas, y él es mi fan número”. Carlos Calderón abordó el tema directamente con la ex-presentadora del tiempo en el show matutino. Aún si estos mensajes entre los guapos solteros alborotaron las redes sociales, ella asegura que no hay nuevo amor. “Somos super amigos, realmente lo quiero muchísimo. Somos bien amigos”, dijo Córdoba en Despierta América. “No sé, la gente malinterpreta de pronto cualquier tipo de mensaje en redes sociales pero ya, nada”, añadió, desmintiendo romance. La guapa rubia bromeó que la próxima vez le mandará un “mensaje directo”. ¿Ximena Córdoba es la ‘media naranja’ del actor Julián Gil? ¿Hay romance? Alejandro Fernández revela que lloró a causa de su hija Camila Una de las hijas de Alejandro Fernández, Camila, fue responsable de que su padre derramara lágrimas; debido a que la cantante en ciernes incluyó en su disco debut un sencillo titulado “Mi niño grande”, el cual está dedicado completamente a El Potrillo. “Hay una canción que escribió ella [‘Mi niño grande’] y la primera vez que la escuché me hizo llorar muchísimo”, confesó Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Además, con la dedicatoria que le dio. Pues nada, esto es un niño grande. Definitivamente [sigue siendo un niño grande]”. El cantante tomó a broma los comentarios donde se asegura que Maluma y él tienen parecido; incluso, han señalado que el intérprete de “Felices los 4” le está copiando en look. “No, qué va. No sé”, dijo sonriendo. “Tal vez coincidimos. Igual coincidimos. Pero ya no, ya me corté el pelo, así es que [no]”. El intérprete de “Como quien pierde una Estrella” también quiso enviar un mensaje de apoyo a los dreamers, quienes ahora sufren de condiciones complicadas debido a las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “A todos los dreamers mi mensaje es que estamos con ustedes; que los estamos apoyando y que pues pa’adelante, que para atrás ni para agarrar impulso”, expresó. Alejandro Fernández aprovechó para anunciar su ingreso al género urbano gracias a la colaboración que realizó con el colombiano Sebastián Yatra en el tema “Contigo