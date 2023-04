Vence Querétaro a Santos 2-0 y es décimo

En el duelo con el que concluyó la jornada, Querétaro se impuso 2-0 de visita a Santos con tantos de Kevin Escamilla y Ettson Ayón en el quinto y séptimo minutos de la compensación.

Gallos escaló a la décima posición al llegar a 20 unidades, superando a Santos que quedó en el escalón 11 con 19, ambos en zona de repechaje.

Una vez terminada la 16ta jornada, Monterrey es líder con 37 puntos; América y Guadalajara tienen 31; Toluca 29; Pachuca 28; León 27; Tigres 25; Cruz Azul 21; Atlas y Querétaro 20; Santos 19; Pumas y San Luis 18; Puebla 17; Tijuana 16; Ciudad Juárez 15; Necaxa 14 y Mazatlán 7.

La última fecha de la fase regular comenzará el viernes 28 de abril con los choques Puebla vs. Tijuana y Ciudad Juárez vs. América; el sábado 29 se disputarán el San Luis vs. Atlas, Monterrey vs. Pumas, Guadalajara vs. Mazatlán, Cruz Azul vs. Santos; el domingo 30 concluirá con el Toluca vs. Necaxa, Querétaro vs. Pachuca y León vs. Tigres.