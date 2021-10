VEGANOS O DESMADROSOS

Los cuentos, historias… ya nos son como antes. Cierta persona se encontró una lámpara… nada que ver con los cuentos de la Lámpara de Aladino que al frotarla salía el genio para cumplir tres deseos. Luego fueron dos y últimamente a como están las cosas el genio ya no quiere salir porque le da verguenza… ya no puede cumplir siquiera un deseo. Así que ahora el cuento será de otra manera. Total, que estamos casi en octubre mes del terror. Bueno, como iba diciendo. Esta persona se encontró una lámpara que al frotarla en vez de genio le salió un demonio.

– Siento mucho decirte que para empezar no eres mi amo (le dice el demonio a la persona) y que además ahora solo cumplimos deseos de hacer sufrir a las personas… la que tú quieras.

– Bien, en ese caso quiero que hagas sufrir a mi suegra- le dice la persona.

– Dame sus datos-

La persona le da los datos (quiero aclarar que los datos de López Obrador nada tienen que ver con el demonio) y después de checarlos el demonio le dice.

– Lo siento mucho, no se puede cumplir ese deseo.

– Pero porque no, si solo quiero que la hagas sufrir.

– Pues lo siento mucho pero este deseo no se puede cumplir.

– Y ¿porque no se puede?

– Pues porque ella es una de los nuestros- responde el demonio.

Creo que les esta afectando al cerebro el que sean veganos… a los veganos. En Australia, un grupo de esta gente (veganos) entró a un establecimiento de KFC. Entraron con una bocina y tirando pintura en el piso haciendo como que era sangre. En la bocina se podía escuchar sonidos como de animales agonizando. Si querían llamar la atención… felicidades, lo lograron. Pero no da el resultado que ellos esperaban.

Recuerdo que hace unos meses entré a una gasolinera y compres un Monster. Cuando iba a pagar el encargado me dijo…

– Eso es muy malo- refiriéndose a la bebida.

– ¿En serio? Pregunté

– Muy malo- me contesto.

– Muchas gracias- le dije, y enseguida fui por otro Monster.

Hay maneras de decir las cosas y la de los veganos no es la más correcta. ¿Por qué no van a protestar en donde matan a los animales? Si yo quiero comer pollo… qué. Si quiero comer tierra… qué. Hay gente que no es feliz si no esta fastidiando a los demás.

——————————————————————————–

Están dos compadres tomando en un bar (taberna para los que no entienden este término) cuando de repente uno le dice al otro.

– Lo odio compadre-

El compadre se le queda viendo sin saber que está pasando.

– Si compadre… lo odio-

– Tranquilo compadre, ya se le están subiendo las copas-

– Nada de eso compadre… y no se haga que sabe muy bien que le estoy hablando a usted-

– Pero compadre, tranquilo-

– Lo odio compadre con toda mi alma (iba a decir con odio jarocho, pero me abstengo de usar este término porque muchos no lo van a entender). Lo odio con odio en toda la extención de la palabra… (con entendimiento, con voluntad y con memoria), lo odio como no tiene idea compadre.

– Híjole compadre, al menos dígame que está pasando-

– Supe que se pensaba ir con mi esposa compadre-

– Pero compadre…-

– Pero nada compadre, no se lo voy a perdonar-

– Pero compadre con verguenza y todo lo que usted quiera acepto que lo iba hacer, pero me arrepentí y aquí estoy con usted compadre…-

– Exactamente por eso lo odio compadre… eso no se lo voy a perdonar-

Me da risa… y mas risa JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA… y mas JA JA JA JA JA JA JA JA. ¿De qué otra manera se les puede llamar a las personas que son gorditas? Estamos por entrar al mes del terror, de disfraces, de dulces y chocolates, de miedo. Recuerdo que una tienda de autoservicio a nivel mundial se tuvo que retractar por poner que tenían “disfraces para gordas”. Las ofendidas no se hicieron esperar y empezaron a bombardear a la tienda por los medios ya conocidos y la tienda se tuvo que echar para atrás. Habían ofendido a las… gorditas, a las llenitas, a las fornidas, a las mal fajadas, gente de talla grande… a las “no estoy gorda, simplemente me estas mirando muy cerquitas”. ¿En qué cambia que se les diga así? ¿Se les lastima? ¿Les duele que les digan que están un poquito pasadas de peso? Me da risa porque la tienda se disculpa diciendo que por “error” se puso ese anuncio. Si diciendo que “lo sienten y que fue por error” que se puso ese anuncio dejaran de ser gorditas… ok se vale. Pero no lo van a dejar de ser hasta que no sé… mejor me callo. No vaya a ser que quieran bloquear mi columna. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com