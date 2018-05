Várices puede causar invalidez temporal Advierte especialista

Las várices, un pa- decimiento crónico mutifactorial, es una in- suficiencia venosa que no presenta sintomato-logía en sus etapas iniciales, pero con el paso del tiempo pueden complicarse y provocar invalidez temporal de- bido al dolor que causa caminar o por la ulcera-ción de las piernas. La insuficiencia venosa puede presen-tarse en personas que pasan mucho tiempo de pie, quienes tienen an- tecedentes familiares, durante el embarazo, o quienes sufrieron una trombosis venosa. Picazón, ardor o hinchazón son algunos de los primeros síntomas que se presentan, además de la inflamación de las piernas, coloración ocre de la piel o úlceras varicosas, principal-mente en personas ma- yores de 50 años de edad. Onésimo Zaldívar Reyna, jefe del Ser-vicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Juárez de México, explicó que la ulceración puede traer mayores complicaciones cuando se combina con alguna infección, ya que puede afectar el tendón de Aquiles o producir fibrosis a nivel del tobillo (rigidez), y pro-vocar más problemas para caminar. A pesar de que el dolor en las piernas es una señal de un problema de salud en el cuerpo, se le resta importancia, por lo que han atendido casos donde los pacientes llegan con úlceras que abarcan dos terceras par-te de la pierna, agregó el experto a través de un comunicado. Recomendó determinar las causas que ocasionan el dolor, porque puede estar relacionado con proble-mas ajenos a la circula-ción, como son pies planos, alteraciones a nivel de las rodillas o neuropatías diabéticas. También pueden desa-rrollar várices en otras partes del cuerpo como en el esófago pacientes con cirrosis o en el abdomen, o por encima de la región genital, después de sufrir una trombosis en las venas cavas o en las venas iliacas. El especialista destacó que 80 por cien-to de la demanda de la consulta del Servicio de Angiología, es para la atención de la dilatación de las venas o sus com-plicaciones. Para disminuir o retardar el proceso de la dilatación venosa re- comendó utilizar me- dias, calcetines o ven-das elásticas, realizar ejercicios como nata-ción, bicicleta y caminar.