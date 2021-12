Urge DISD a padres inscribir a sus hijos en escuelas Magnet

Vence la fecha de admisión en enero

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- “Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a tener éxito académico”, dijo Keisha Crowder-Davis, directora ejecutiva de Inscripciones y Programas Magnet en la Oficina de Transformación e Innovación de Dallas ISD. “Estamos convencidos de que los programas magnet llevan al éxito académico. Los mentores ayudan a los estudiantes a aprovechar los programas informándolos sobre las oportunidades disponibles, cómo solicitar admisión, qué hacer una vez que sean admitidos y cómo inscribirse”.

Magnet Mentors, conocido formalmente como “Iniciativa de Solicitudes a Escuelas Magnet”, fue desarrollado en conjunto entre Inscripciones y Programas Magnet y la Oficina de Equidad Racial (REO) tras el reporte de la REO en otoño de 2018 sobre el acceso estudiantil a las escuelas de opción de Dallas ISD. Esta iniciativa tiene el fin de aumentar el número de estudiantes del distrito que envían una solicitud y son admitidos en estos programas.

La iniciativa consta de dos partes: la primera, esfuerzos de reclutación intensiva que se enfocan en los estudiantes y las familias en vecindarios donde hay pocos estudiantes afroamericanos o bilingües emergentes inscritos en programas magnet, por ejemplo, las zonas de asistencia de las preparatorias Lincoln, Madison, Roosevelt, South Oak Cliff y Carter, además de las de Pinkston, Conrad y Adamson que se sumarán a la lista este año. La segunda, una vez que la reclutación esté en marcha, se aumentará la ayuda que se ofrece a los estudiantes y padres para completar el proceso de solicitud de admisión. A cada estudiante se le asignará un mentor, quien lo ayudará a completar la solicitud, incluyendo el cumplimiento con los requisitos de evaluaciones y documentos.

“Llegó el momento para que los estudiantes lleven su educación al siguiente nivel en la escuela que mejor se adapte a sus intereses y aspiraciones” enfatizaron altos funcionarios del DISD.

El periodo de solicitud para el año escolar 2022-2023 estará abierto de noviembre de 2021 a enero de 2022. Los interesados en esta inscripción deberán accesar a: www.dallasisd.org/mentoresmagnet para más información.

Sobre este mismo programa de Magnet Mentors en inglés, las personas tendrán que visitar para más información: dallasisd.org/magnetmentors.

INCENTIVOS

A EMPLEADOS

Conforme Dallas ISD continúa recuperándose de los efectos de la pandemia, “la seguridad, bienestar y retención de nuestro personal altamente calificado es una prioridad”, manifestaron directivos de esa institución académica.

Por lo tanto, el distrito implementará un incentivo de retención para sus empleados para el año escolar 2022-2023.

Los fondos de ESSER serán utilizados para pagar este incentivo que será entregado a los empledos del distrito.

El personal que regrese para el año escolar 2022-2023 recibiría este estímulo de retención de empleados que podría alcanzar los $3,500. La gratificación se incluirá en los pagos de salario de los empleados en tres entregas. La primera—de $500—se incluiría con el pago de salario de septiembre para dar la bienvenida al personal al año escolar. El resto del incentivo se incluiría en los pagos de salario de diciembre y de mayo.

“En un mercado tan competitivo como el que tenemos, este incentivo de retención no solo nos ayudará a conservar en el distrito al excelente personal con que ya contamos y que ha estado trabajando arduamente por nuestros estudiantes, sino que también nos proporcionará una ventaja al reclutar empleados para las vacantes que tenemos en nuestras escuelas y oficinas centrales”, dijo Robert Abel, jefe en funciones de Human Capital Management. “Sabemos que todos, desde maestros hasta empleados de mantenimiento y choferes de autobús, han estado dando todo de si mismos para crear un ambiente de aprendizaje en el que nuestros estudiantes puedan tener éxito y queremos reconocer sus esfuerzos y decirles que los valoramos”.

SALARIOS Y

POSICIONES

Para aquellos empleados que son parte de una iniciativa de excelencia, el total del incentivo dependerá del nivel de efectividad que hayan recibido para el año 2022-2023 (TEI, PEI, APEI, EDEI) o el rango en la evaluación CSEI del 2021-2022. Teniendo en cuenta cambios en posiciones y salarios, los empleados que hayan recibido una promoción para el año escolar 2022-2023 y no tengan nivel de efectividad o rango de evaluación en CSEI en su nuevo puesto recibirán el incentivo que corresponda a su nivel o rango previo. Por ejemplo, un asistente de director que sea Proficient III y que sea promovido a director en una escuela primaria para el año 2022-2023 recibirá el incentivo de retención que corresponde al nivel de efectividad recibido en su puesto anterior.

Para los empleados que llenan los requisitos y que no son parte de una iniciativa de excelencia, la cantidad del incentivo de retención de empleados será la misma.

Este incentivo no contará para propósitos de TRS y estará sujeto a retención de impuestos.

FINANZAS

SANAS

Por segundo año consecutivo, Weaver & Tidwell LLP encontró que las finanzas de Dallas ISD no tienen deficiencias materiales ni significativas. Asimismo, el reporte no incluyó recomendación alguna en la carta de gestión, donde el auditor comparte observaciones que se deben resolver pero que no son lo suficientemente notables para considerarlas un hallazgo.

“Estoy muy orgulloso de la División de Operaciones Comerciales del distrito por sus increíbles resultados a los que llegaron por su conocimiento y arduo trabajo”, dijo Dwayne Thompson, director comercial del DISD.

Durante la reunión del comité de auditoría del 10 de noviembre, el superintendente Mike Hinojosa habló sobre lo mucho que han mejorado las finanzas y las operaciones comerciales del distrito durante los últimos 15 años.

“Gracias al equipo por su trabajo y por hacer esto posible”, comentó Hinojosa.

ALUMNOS

SIN HOGAR

Ashley Marshall, gerente del Programa de Educación para Estudiantes sin Hogar de Dallas ISD, considera que su equipo de cinco personas es como un departamento de emergencias.

Cada día la labor más importante del equipo es matricular a los estudiantes que no tienen hogar. El programa también ayuda a obtener transporte escolar, uniformes, artículos de higiene y útiles escolares, así como ayuda para conseguir recursos alimentarios, de vivienda, consejería y servicios médicos.

Pero cuando pasa lo peor, como el reciente colapso de un edificio de apartamentos en el sureste de Dallas, la tormenta de invierno o la pandemia, y son desplazados los estudiantes, el personal del programa pone manos a la obra para ayudar.

“Ayudamos a las familias para que obtengan recursos”, dijo Marshall. “Y le enseñamos al personal de la escuela a encontrar recursos. También queremos que las familias se puedan ayudar a sí mismas”.

En este Mes de la Concientización de la Juventud sin Hogar, Marshall quiere que las familias y los estudiantes que estén viviendo en estas condiciones sientan que no es malo que se sepa su situación y que pueden pedir ayuda.

“¿Cómo hacemos para que los niños y las familias sepan que está bien abogar por sí mismos y contarnos su situación? Solía decir que solo un cheque nos separa de estar en esta situación, y la pandemia lo verificó”, dijo Marshall. “De repente, aquellos que nunca tuvieron que pedir alimentos se formaron en filas de cientos de carros que esperaban su caja de comida. La pandemia dejó en evidencia el hecho de que hay familias sin hogar en Dallas”.

CIFRAS

ALTAS

El año pasado, el distrito contaba con 4400 estudiantes sin hogar, la cifra más alta que ha visto Marshall en los seis años que lleva trabajando ahí, y la verdadera cifra podría ser aún más alta, dice, porque “muchos no nos cuentan su situación”.

Antes de comenzar su cargo actual, Marshall pasó 10 años como supervisora en el programa Hospital Homebound de Dallas ISD, cuyo objetivo es brindar educación en el hogar u hospital a los estudiantes cuyas afecciones les impiden asistir al plantel.

Bibliotecarios se han sumado a las actividades para ayudar a estos niños y adolescentes pobres mendiante la realización de lecturas y discusiones sobre la situación de estar sin hogar.

Algunas de las actividades de diversión y lectura se realizarán en Rusk Middle School y darán, cuyas fechas y horas podrán ser encontradas en el calendario del DISD.

Los bibliotecarios enviarán tuits para concientizar sobre las personas sin hogar.

Se les invita a todos los interesados en asistir vestir morado, el color que representa la concientización sobre las personas sin hogar, cada viernes.

El personal del Programa de Educación para Estudiantes sin Hogar enviará mensajes positivos en las redes sociales.

CULTURAL

O POBREZA

El mayor grupo de personas sin hogar se trata de aquellos que viven con más de dos familias en casa por el hecho de que una de ellas no puede permitirse un hogar propio.

“Aunque el 75% de nuestros estudiantes sin hogar caen en esta situación, creo que probablemente son más. Algunos consideran que vivir así es un tema cultural y no una situación precaria. He hablado con muchos adultos que me han dicho: ‘Entonces, significa que yo era estudiante sin hogar porque tuvimos que vivir con mis abuelos’. Sí, así es, solo es que no lo consideraste así”.

El siguiente grupo comprende a aquellos que viven en refugios. “En Dallas hay muchos refugios así que muchas familias vienen porque no tienen hogar y tenemos más refugios que Irving, por ejemplo, o McKinney, o algunos distritos escolares del área”.

Le sigue el grupo de familias que viven en hoteles o moteles. “Family Gateway, un refugio en el centro de Dallas, no tiene espacio de momento, así que están colocando a las familias en hoteles y moteles en toda el área metropolitana”, dijo Marshall. Gateway también provee apartamentos temporales y les consigue hotel a las personas hasta que puedan conseguir un apartamento o una vivienda permanente. Actualmente, hay familias que viven en hoteles cerca de Market Center, Love Field y otras localidades.

INTERPERIE

O AUTO

El último grupo es de las personas sin hogar que viven a la intemperie. Puede tratarse de estudiantes mayores que se quedan con amigos. A menudo, la familia del amigo le pide al estudiante sin hogar irse el fin de semana para que puedan hacer algo, y luego vuelve durante la semana.

Asimismo, hay familias que viven en sus carros o en edificios abandonados. El distrito también tiene estudiantes que padecen de problemas de salud mental y no toman medicamentos. “Trabajamos con un par de estudiantes por años y no querían cambiar su situación. Preferían dormir afuera antes que ir a un refugio y seguir las reglas. A veces hay personas que prefieren vivir así”, dice Marshall.

Hay estudiantes mayores que viven solos y otros cuyos padres los mandaron a vivir con amigos para escaparse del peligro y la pobreza de su país natal.

Marshall hace hincapié en que el servicio más importante que el programa provee es ayudar a los estudiantes sin hogar a inscribirse en la escuela. Un estudiante que se considera sin hogar tiene 30 días para presentar toda la documentación necesaria para inscribirse. “Estamos tratando de mejorar nuestra relación con las escuelas, de informarles que las familias tienen 30 días para presentar sus registros de vacunación, y de ayudar a las familias a entender que se tienen que asegurar de conseguir esos expedientes y presentarlos en las escuelas. Mucho de ello depende de formar mejores relaciones”.

FAMILIAS

POBRES

Tras inscribirse, los estudiantes necesitan de una manera segura llegar a la escuela, ropa, útiles y referencias para otros servicios que puedan necesitar.

“Muchos vienen a Dallas para encontrar donde vivir pero la ley dice que los estudiantes pueden permanecer en su distrito escolar. Eso significa que nosotros y el distrito escolar al que asistía el estudiante debemos encontrar la manera de transportarlo. Así, conservamos algo de normalidad en la vida del estudiante y sus padres. Algo tan pequeño como el transporte significa mucho para ellos”.

Respecto a cuando ocurre una catástrofe, como incendios en apartamentos, tormentas, o el colapso reciente de un edificio de apartamentos, Marshall dijo: “Nos acercamos a esas familias a un nivel socioemocional para hacerles saber que aunque estén en una situación vulnerable les estamos tratando de ayudar”.

“Este año ha habido varios incendios en apartamentos”, dijo Marshall. “Sé de dos apartamentos que fueron baleados. Acabamos de platicar con alguien cuyo apartamento se inundó; otro que fue impactado por un carro. Y, a veces, uno simplemente necesita un lugar donde darse una ducha”.

“El programa de cinco no puede proporcionar todos los recursos que las familias necesitan”, dijo Marshall, “por ello, ahora estamos capacitando a las escuelas.

GRAN

NECESIDAD

¿Qué se debe hacer para abrir un banco de alimentos? ¿Cómo se crea su propia lista de deseos en Amazon? Algunas escuelas, como Woodrow Wilson, han hecho un gran trabajo con esto. Tienen su banco de alimentos y ahora están ayudando a muchas otras escuelas en su zona de asistencia a empezar su banco. Queremos educarlos para que vean de qué otras maneras podemos ayudar a las familias y cómo podemos ayudar a la comunidad escolar para lograrlo”.

Otra cosa que el programa hace es asegurarse que los padres sepan que programas como Dallas County Promise están disponibles para ayudar a los estudiantes a costear sus estudios universitarios, “así, al graduarse, no tienen que volver a la misma situación por no haber aprovechado los programas que ofrecemos en el distrito”.

En general, Marshall dijo: “Lo más importante que queremos que la gente sepa es que estamos aquí. Hemos estado aquí por 20 años. Es uno de esos programas que uno no conoce hasta que lo necesita”.