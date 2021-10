UN POCO DE TOLERANCIA

Qué difícil es tener tolerancia en estos tiempos. Nos cuesta mucho ser tolerantes. Y lo peor es que no sabemos aplicarla. Me asombra (como creyente de Dios) la libertad de albedrio que Dios ha dado al ser humano. Dios no te obliga a nada… así es, a nada. Si Dios que es Dios, no nos obliga a nada; el hombre se cree mas que Dios porque quiere obligar a otro hombre a que haga lo que quiere que haga, y si no lo hace lo quiere desaparecer. No sé si me estoy explicando. Hemos llegado al grado de que todo el mundo debe de estar de acuerdo con lo que yo digo o hago, y si no lo está, entonces es mi enemigo. Un caso muy particular lo tenemos en el presidente de México AMLO. Nadie le puede contradecir porque entonces va en contra de la 4T… según él. Va en contra de los intereses de México, o sea de él. Lo que él diga se debe de hacer y si no se hace… enemigo a la vista. Lo que él haga nadie le debe de llevar en contra. Lo que él piense nadie le debe de decir que no… En otras palabras, se cree Dios. ¿Cree que es el único que se cree así? Pues no. Hay muchas personas que son así, por ejemplo; todos los de la LGBT+ son iguales también. Si ellos quieren creerse lo que ellos creen que son, no hay problema. El problema es cuando quieren que nosotros creamos lo que ellos creen. Ahí esta el problema. No tengo ningún problema que ellos se quieran creer todo lo que dicen… porque son libres de creer lo que ellos quieran. No sé cuántas veces lo he dicho y lo diré hasta el cansancio; no estaré de acuerdo con lo que dices o haces, pero siempre lo respetaré. Tienes todo el derecho de expresar tu opinión, pero no me obligues a aceptarlo. Porque así como respeto tu opinión, espero que tu respetes la mía. Toco el tema porque en días pasados me llamo la atención el comentario que hizo el conductor de un programa de espectáculos que se llama Gustavo Infante sobre la cantante María Conchita Alonzo. Infante no bajaba de idiota a la cantante, porque Conchita había hecho un comentario sobre las palabras de Pepe Aguilar que decía que él no aceptaría en su equipo de trabajo a una persona que no estuviera vacunado. Creo (en mi opinión) que este comentario lo hace porque no está bien informado acerca del virus y la vacuna. Porque si lo estuviera no hubiera dicho esto. La misma OMS ha dicho que la “mortalidad” del virus es del 0.01%… ¿de qué mortalidad está hablando Pepe Aguilar? Pues de que no está bien informado y se lleva por lo que dicen unas personas y las noticias. No es capaz de usar el sentido común para analizar la situación. Se deja llevar por lo que escucha y ve… pero no por usar su cerebro. Pues bien, volviendo al tema, resulta que el conductor se le puso a María Conchita Alonzo porque no estaba de acuerdo con Aguilar. Tanto así se molestó Gustavo Infante que dijo que todas las personas que no estuvieran de acuerdo con lo de la vacuna… se les prohibiera usar las redes sociales. ¿Qué acaso no se tiene el derecho de pensar diferente? Es un derecho que tenemos todas las personas. Nomás imagínese que todos pensáramos igual, casas, carros ropa, comida, teléfonos… etc. Todo del mismo color, marca, estilo. Gracias a Dios que existe la variedad. Porqué ponernos en ese plan de que si no piensas como yo hay problema. A fuerzas tienes que pensar como yo, porque yo tengo la razón mas o menos como AMLO. ¿Qué es la tolerancia? Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. En palabras más sencillas respeta las opiniones ajenas. Nos cuesta mucho creer que hay personas que no piensan como nosotros. En la farándula pasa mucho esto. Recuerdo que hace tiempo a “Paquita la del Barrio” se la comieron viva porque dijo que non estaba de acuerdo en que una pareja de homosexuales adoptara un niño. Recuerdo que le llovieron criticas a por mayor. Señores y señoras… es la opinión de ella y la debemos de respetar. Muchos pueden no estar de acuerdo, pero deben de respetar la opinión de ella nos guste o no. Volviendo a la postura de Gustavo Infante… pareciera que es un dictador. Ponerse en ese plan que el que no piense como el o como muchas personas ya no tienen derecho a las plataformas sociales… por favor. Por eso hay problemas, porque no aguantamos los comentarios contrarios a los nuestros. Ahora que si lo vemos de otra manera… Infante cree que es un influencer. Dista mucho de serlo. Creo que tendría mas influencia si respetara las opiniones de quienes no piensan como él. Ya lo dijo en Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez… “El Respeto al Derecho Ajeno… es la paz”. Muy cierto. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com