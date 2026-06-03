Toronto, el crisol multicultural de Canadá que brillará durante el Mundial

Toronto (Canadá), 1 jun (EFE).- Toronto, la principal ciudad de Canadá y una de las dos sedes del país en el Mundial de fútbol de 2026, exhibirá su principal atractivo durante el torneo: una urbe cosmopolita, moderna, joven y, sobre todo, multicultural hasta la médula.

La ciudad más poblada de Canadá, con 2,76 millones de habitantes según el censo de 2021, y una de las urbes más diversas del mundo, acogerá seis partidos del torneo.

Según Destination Toronto, el 53 % de los residentes nació fuera de Canadá y en su región metropolitana conviven más de 240 grupos étnicos y se hablan más de 180 idiomas, de ahí que la diversidad sea una de las grandes señas de identidad de Toronto, que se presenta para el Mundial bajo el lema “The World in a City”

Qué ver

Para una primera visita, los lugares más reconocibles son la CN Tower, las orillas del lago Ontario, el mercado de St. Lawrence, el distrito financiero, el barrio histórico de Distillery District y las islas de Toronto, desde donde se obtiene una de las mejores vistas del perfil urbano. Quienes busquen ambiente futbolero encontrarán bares, restaurantes y terrazas en zonas como King West, Liberty Village, Queen West, Little Italy o College Street.

Dónde comer

Toronto es una ciudad ideal para comer sin limitarse a una sola cocina. Para comida canadiense o norteamericana, el visitante puede buscar hamburguesas, brunch, cervezas artesanales y platos de inspiración local en el centro y en el oeste de la ciudad, mientras que Chinatown, Koreatown, Scarborough y Markham ofrecen opciones chinas, vietnamitas, japonesas, coreanas, indias, paquistaníes y filipinas.

Para sabores latinoamericanos hay restaurantes mexicanos, salvadoreños, colombianos, peruanos, venezolanos y caribeños repartidos por Kensington Market, St. Clair West, Bloor Street y varias zonas del área metropolitana.

Kensington Market es una buena opción para visitantes que quieran probar varias cocinas en pocas calles, mientras que St. Lawrence Market sirve para una experiencia más clásica y Chinatown y Spadina Avenue son ideales para comida rápida, abundante y relativamente económica.

Cómo desplazarse

El centro de Toronto puede recorrerse en transporte público, caminando o en bicicleta, aunque las distancias son mayores de lo que parecen en el mapa.

Union Station es el principal nodo de transporte del centro y conecta con el metro, trenes regionales GO Transit, VIA Rail y el UP Express. Para los partidos en Toronto Stadium, la zona de Exhibition Place estará muy concurrida, por lo que conviene evitar el coche y usar transporte público, caminar desde zonas cercanas o seguir las rutas especiales que la ciudad habilite durante el torneo.

Fan Zones

En Toronto, el FIFA Fan Festival estará instalado en Fort York y The Bentway, en el 250 de Fort York Boulevard entre el 11 de junio y el 19 de julio y ofrecerá retransmisiones de partidos, música, actividades interactivas, programación cultural y más de 30 puestos de distintas comidas del mundo.

La entrada general será gratuita, aunque habrá experiencias de pago y los boletos deberán obtenerse por internet con antelación. La zona está cerca del estadio y del frente marítimo, por lo que será uno de los lugares más concurridos durante el Mundial.

Toronto aprovechará la celebración del Mundial de 2026 para mostrar al mundo una de sus mayores fortalezas: su diversidad cultural. La convivencia de cientos de comunidades provenientes de distintos países ha convertido a la ciudad en un ejemplo de multiculturalidad, donde visitantes de cualquier nacionalidad pueden encontrar expresiones culturales, gastronómicas y sociales que reflejan prácticamente todos los rincones del planeta. La realización de seis encuentros mundialistas generará además una importante derrama económica para sectores como hotelería, transporte, restaurantes, comercio y entretenimiento. Autoridades locales esperan la llegada de cientos de miles de visitantes durante el torneo, consolidando a Toronto como uno de los principales destinos turísticos de Canadá. La infraestructura urbana, los sistemas de transporte y las zonas destinadas para los aficionados han sido diseñados para facilitar la movilidad y ofrecer experiencias seguras y accesibles para residentes y visitantes. Espacios como el FIFA Fan Festival permitirán que miles de personas disfruten del ambiente mundialista incluso sin asistir a los partidos.

Con una combinación de modernidad, historia, diversidad cultural y pasión por el fútbol, Toronto se prepara para desempeñar un papel protagónico durante la Copa del Mundo de 2026, presentándose ante millones de espectadores como una ciudad global capaz de recibir y celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.