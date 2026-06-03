La estrella de la NBA Stephen Curry firma con la compañía de ropa deportiva china Li-Ning

Pekín, 2 jun (EFE).- La estrella de la NBA Stephen Curry firmó un contrato de patrocinio con el gigante chino de ropa deportiva Li-Ning, poniendo fin a la pugna por hacerse con su firma tras separarse en noviembre de Under Armour.

El atleta anunció el acuerdo en sus redes sociales este martes bajo una fotografía de él mismo en la que se podía leer «El futuro de ‘Curry Brand’ es con Li-Ning», acompañado de un enlace a una carta explicativa. Medios estadounidenses han informado de que el acuerdo será por diez años e incluirá productos de baloncesto, ropa deportiva y una línea completa de golf, además de otorgar a Curry la facultad de incorporar a otros deportistas bajo su marca.

El jugador señaló en su mensaje que quería que «‘Curry Brand’ estuviera impulsada por una empresa que realmente se centrara en el deporte» y presentó a Li-Ning como una compañía «con productos de gran calidad e innovación» que «merece un escenario aún mayor». Li-Ning, fundada por el gimnasta olímpico chino Li Ning, que ganó seis medallas —tres de oro— en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, creó la compañía en 1990. «Es emocionante saber que existe una base de atletas que ha ayudado a construir Li-Ning como una marca de clase mundial desde su inicio», escribió Curry, que también informó de que está prevista la apertura de tiendas de ‘Curry Brand’ en Estados Unidos y China.

El acuerdo figuraba entre las tendencias de la red social Weibo, equivalente chino de X, donde algunos usuarios señalaron que supone «otro hito en la expansión global de las marcas chinas» o destacaron que «la constante búsqueda de Curry por superar límites y romper esquemas encaja con el impulso ascendente de Li-Ning como marca nacional».

Li-Ning, con más de 7.600 tiendas en toda Asia, también ha ido consolidando su presencia en el mercado estadounidense durante la última década tras establecer su sede de Estados Unidos en Portland, Oregón, epicentro del sector deportivo del país.

Otros grandes atletas ya forman parte del elenco de Li-Ning: su compañero en los Golden State Warriors Jimmy Butler; el miembro del Salón de la Fama Dwyane Wade; o el excompañero de Curry en los Warriors D’Angelo Russell.

Tras anunciar en noviembre su separación de Under Armour, con el fin de una relación de 13 años, Curry pasó el final de la temporada de los Warriors utilizando zapatillas de distintas marcas, incluidas las de Wade y Butler de Li-Ning.

La llegada de Stephen Curry a Li-Ning representa uno de los movimientos comerciales más importantes de los últimos años dentro de la industria deportiva global. Más allá del impacto en el mercado del calzado y la ropa deportiva, el acuerdo confirma el creciente protagonismo que han adquirido las marcas asiáticas en un sector históricamente dominado por compañías estadounidenses y europeas.

Para Li-Ning, la incorporación de una figura del nivel de Curry fortalece significativamente su estrategia de expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, donde la marca ha incrementado su presencia durante la última década. La asociación con uno de los jugadores más influyentes de la NBA permitirá ampliar su alcance entre nuevas generaciones de consumidores y aficionados al baloncesto.

El acuerdo también refleja la evolución de Stephen Curry como una marca global más allá de las canchas. Tras revolucionar el baloncesto con su estilo de juego y convertirse en uno de los atletas más reconocidos del mundo, ahora busca desarrollar un proyecto empresarial con mayor autonomía y capacidad para construir un legado comercial propio.

Analistas del sector consideran que esta alianza podría acelerar la competencia entre las principales empresas deportivas del mundo, especialmente en el mercado del baloncesto, donde la imagen de los jugadores continúa siendo uno de los factores más determinantes para el posicionamiento de las marcas entre los consumidores. Con la apertura prevista de tiendas exclusivas de Curry Brand en Estados Unidos y China, ambas partes apuestan por una estrategia de crecimiento global que combine innovación, desarrollo de nuevos productos y una fuerte presencia internacional. El acuerdo marca un nuevo capítulo tanto para la carrera empresarial de Curry como para las aspiraciones de Li-Ning de consolidarse como una de las marcas deportivas más influyentes del mundo.