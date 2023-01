Texas se cubre de blanco; reportan importantes nevadas

Una tormenta invernal azota varios estados de la Unión Americana con temperaturas congelantes, y en Texas no es la excxepción, pues en las últimas horas se han registrado nevadas importantes. A través de redes sociales, usuarios comparten fotos y videos del fenómenos que cubre de blanco ciudades de como Amarillo, Lubbock y Texhoma, que se ubican al norte del estado.Las imágenes son impactantes y no se trata de Europa, sino Lubbock, Amarillo y Texhoma, donde las nevadas han cubierto el paisaje.

Nevadas en Lubbock, al norte de Texas

En Lubbock, al norte del estado se registran temperaturas de 0 grados, pero la sensación es de -5, además la humedad se encuentra en 100 por ciento y las probabilidades de lluvias se mantienen durante todo el día, por lo que desde la noche de este lunes, las nevadas se han hecho presentes.

El paisaje que ha provocado la intensa caída de nieve es espectacular, pero debido al grado de congelación, las clases se han retrasado o suspendido y las vialidades se han visto afectadas.

Amarillo, una de las ciudades más frías

En otro lugar, uno de los más fríos no sólo de Texas sino de todo el país, es Amarillo, donde se han presentado importantes nevadas, incluso hay advertencia de clima invernal, por lo que se pide a los residentes que no tengan necesidad de salir a que no lo hagan, así como también se han suspendido clases.

Otro de las zonas con mayor frío y que también ha nevado es Texhoma, entre la frontera de Texas y Oklahoma, donde también hay alerta por clima severo durante todo el día y la semana. En esta lugar también se han registrado nevadas importantes.

Nevadas cubren el paisaje en ciudades

A través de redes sociales, los ciudadanos constatan el poder de la naturaleza. Hay que recordar que en esta zona de Texas, enero, febrero y todavía marzo son los meses con temperaturas extremas y las nevadas lo han comprobado, pues el clima severo se ha mantenido desde este lunes y persiste este martes. Esta tormenta invernal no afectará de manera importante el sur, El Valle y parte de la frontera con México, pues el temporal abarca el norte del estado. Las imágenes son impactantes y no se trata de Europa, sino Lubbock, Amarillo y Texhoma, donde las nevadas han cubierto el paisaje.