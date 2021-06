Taylor Swift relanzará su disco ‘Red’con una lista de 30 canciones

Red’, editado originalmente en 2012, será el próximo disco que Taylor Swift publicará de nuevo, completamente regrabado, para recuperar la propiedad intelectual de su música después de que los derechos de sus primeros trabajos hayan terminado en manos de un fondo de inversión ajeno a la artista.

El álbum, que tomará el relevo a la reedición de ‘Fearless‘ (2008), se lanzará el 19 de noviembre e incluirá un total de 30 canciones que la artista compuso en esa etapa.

“Como tu amigo que te llama en medio de la noche hablando y hablando de su ex, yo no podía dejar de escribir. Esta será la primera vez que se escucharán las 30 canciones que debieron incluirse en ‘Red‘. Y bueno, una de ellas dura incluso 10 minutos”, anunció en redes sociales.

El disco, producido en su mayoría por Nathan Chapman, supuso el salto internacional definitivo para Swift y su paso del género country al pop.

Pasó siete semanas en el primer puesto de la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos y dejó dos canciones ‘We Are Never Ever Getting Back Together‘ y ‘I Knew You Were Trouble‘ entre lo más escuchado del año en todo el mundo.