Tanto peca el que mata…

Por: Gamaliel Espinoza

Le dice la esposa al marido… – Quiero que vayas a traer pan para la cena- El marido como si nada sigue viendo la TV. – ¿Me estas oyendo pedazo de animal?- – Qué pasa, ¿Amor?- pregunta el marido bien despistado. – Que te estoy diciendo que vayas por pan para la cena- – Claro que si amor- Pero no se levanta del sillón, sigue viendo la TV. – Hijo de María Morales!!!!!!!!!- – ¿Que pasa amor? – Pedazo de bestia, te estoy diciendo que vayas por pan para la cena- – Si corazón… pan para la cena ¿verdad amor? – Que si. Estas sordo o que… inútil. Sale de la casa y regresa. Y le pregunta a su esposa… – ¿Quieres que traiga pan para la cena amor? La mujer se le queda viendo muy furiosa y él entiende que si. La mujer se queda parada en la puerta esperando a su esposo. En eso pasa una vecina y le pregunta que qué esta haciendo. – Estoy esperando a mi marido, pedazo de animal que lo mandé por pan… va a ver vecina que se le va a olvidar el pan. Después de mucho tiempo regresa el marido. – ¿A que no sabes que pasó mi amor? La vecina de la otra cuadra… esa que esta muy bien de sus “facultades” me invitó a tomar un café… estaba en ropa íntima. Después del café me invitó a la cama y a que no sabes que corazón… le hice el amor tres veces. – ¿Y el pan? – ¿Cuál pan amor? – ¿No le dije vecina?… se le olvidó el pan al desgraciado. En un tren en México (Metro) que iba como… ¿cómo le diré? Bien repleto de personas. Iba tan lleno el tren que a dos señoras les molestó que un hombre estuviera en su silla de ruedas. Le empezaron a decir hasta de que se iba a morir… no lo bajaban de “conejo”, y todo porque su silla de ruedas ocupaba mucho espacio, según ellas. No me extraña que algunas personas sean así con la gente discapacitada, lo que me extraña es que nadie dijo ni hizo nada por defender al hombre en silla de ruedas. ¿No queremos meternos en problemas? O les tuvieron miedo a las mujeres, que para el caso es lo mismo. En serio que estamos actuando igual que las mujeres cuando dejamos que hagan esas cosas. El muchacho se defendió, pero de eso a ganarle a dos mujeres con boca de víbora no es cualquier cosa ¿verdad? “Tanto peca el que mata a la vaca… como el que le entierra el cuchillo” ——————————————— ——————————————— ——————————————— Las chicas de la “mala nota” cansadas de que el cotorro las dejara al descubierto diciendo cada marranada (como dijera el “Piojo” Herrera) decidieron llevarlo a la iglesia católica… a ver si se componía. Tocaron a la puerta y dejaron la jaula tapada con una toalla. Una de las asistentes a misa recogió la jaula y la llevó con la madre superiora. La madre superiora mandó llamar a las novicias para que vieran lo que había llegado… pero nadie se atrevía a destapar la jaula. Mandaron llamar al padre Juan y este sin mas ni menos se atrevió a quitar la toalla de la jaula. El cotorrito un poco destanteado mira a las novicias y pensando que sigue con las chicas de la “mala nota” empieza a decir mirando una por una… nueva, nueva, nueva, nueva… hola padre juan, nueva, nueva, nueva… Cuando uno esta chavo nos vale un comino lo que tengamos qye hacer para hacernos ver… atractivos para las chicas, ¿no? Kiril Tereshin de Rusia… de ahí el sobre nombre que le pusieron Hulk rudos se le ocurrio la brillante idea de inyectarse aceite “synthol” para tener bíceps de casi 60 centimetros… en otras palabras, tiene unos super “conejos”. Solo tiene 21 años de edad y ya le esta pidiendo a Dios la muerte porque no aguanta los dolores de sus brazos. Ignoro el contorno de la vida de este muchacho pero me imagino que no ha de ser el único que se haya inyectado aceite. Si alguien se lo recomendó entonces no creo que sea el único con este problema. No nos queremos dejar de nadie… si él lo hace, lo puedo hacer yo y mucho mejor. Ha de ser muy excitante ver como las chicas se quedan con la boca abierta al ver esta musculatura… ¿Qué no? Si tan solo hubiera consultado con un experto… pero ya es muy tarde. Como dicen… el “hubiera” no existe. Hacemos las cosas pensando en el día de hoy… nunca en el mañana. Nos podemos arrepentir… pero muchas veces ya es muy tarde. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9- 10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.