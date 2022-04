Suman 113 reportes de abuso sexual infantil en lo que va de 2022

El abuso sexual infantil en México reporta un incremento de 496 por ciento.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señala que en 2020 se reportaron 80 casos de abuso sexual infantil.

Dicha cifra ascendió a 477 el año pasado, en tanto que en lo que va de 2022 suman 113 reportes.

Identificamos que en 7 de cada 10 casos de Abuso Sexual Infantil (ASI) el agresor es un familiar de la víctima, y en el 72 por ciento el ataque ocurre en el sitio donde las y los menores deberían sentirse más seguros: su hogar“, alertó el Consejo Ciudadano.

En su reporte especial ‘Día de la Niña y el Niño: Créeles, siempre dicen la verdad‘, el Consejo Ciudadano detalla que en 90 por ciento de los reportes de abuso sexual infantil la víctima es una niña.El hecho de que solo 10 por ciento de las víctimas sean niños podría relacionarse a la cultura machista que privilegia estereotipos en los que los niños no lloran, no se quejan y no revelan sus emociones.

Entre los 7 y los 11 años es la edad promedio en México del abuso sexual infantil, con 28.5 por ciento de casos reportados. Le siguen los 12 a 15 años (22.9 por ciento) y 4 a 6 años (16.1 por ciento).

La mayoría de los abusos son perpetrados por un “conocido de la familia“, seguido del tío, primo, padrastro, papá y abuelo.

El hogar es el sitio donde más ocurren los abusos, seguido de la escuela, la casa del agresor, alguna fiesta y la vía pública.

El Consejo Ciudadano añade en su reporte que el temor, la pena y sentirse solo son factores que inciden en que las víctimas no denuncien o reporten el abuso.

Señala además que la vulnerabilidad de la víctima es aprovechada por el agresor para perpetrar los abusos.

Frases como ‘si dices algo te vas a quedar sin familia’, ‘si te dejas, te voy a comprar lo que tú quieras’, ‘entonces no me quieres como dices’, ‘si dices algo lastimaré a tu mamá’ o ‘nadie te va a creer’ son empleadas para someter a voluntad de las y los menores y aislarlos”, denuncia el Consejo Ciudadano.