Si no consigo fondos Para el muro cerraré el gobierno: Donald Trump

Texas.- (Notimex) La intención de cerrar las oficinas de gobierno en Estados Unidos pareció más cerca de materializarse luego que el presidente Donald Trump reiteró el amago ante líderes demócratas del Congreso, si no obtiene los fondos necesarios para construir en muro en la frontera sur del país. “Sí. Si no conseguimos lo que queremos, de una manera u otra, ya sea a través de ti, del ejército, y de cualquier otra cosa, voy cerrar el gobierno”, dijo Trump al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Visiblemente molesto por la negativa de los demócratas para ceder a su demanda, Trump se dijo orgulloso de un eventual cierre del gobierno para lograr seguridad fronteriza. “Voy a tomar la responsabilidad. Seré yo quien cierre el gobierno, no te voy a culpar, y lo voy a cerrar por seguridad fronteriza”, sentenció. La amenaza, frente a reporteros y cámaras de televisión en la oficina oval de la Casa Blanca, marcó el punto álgido de la discusión pública entre Trump, Schumer y la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La presencia de los demócratas en la Casa Blanca fue motivada por la invitación que les hizo Trump para celebrar un encuentro a fin de buscar consensos en pos de un acuerdo sobre el presupuesto y evitar el cierre del gobierno. Apenas el viernes, el presidente promulgó la llamada Resolución Continua para mantener en operación al gobierno hasta el 21 de diciembre próximo, a unas horas de que venciera el plazo para lograr un acuerdo en la medianoche de ese día y evitar el cierre del gobierno. Sin embargo, aún antes de que Pelosi, Schumer y Trump, junto con el vicepresidente Mike Pence pasaran a la discusión privada, el mandatario reconoció que no podrían alcanzar un acuerdo, ante la evidencia de que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder terreno. Pelosi le recordó que su partido tiene el control del Congreso, pero no los votos en la cámara baja para obtener los fondos para el muro, y retó al mandatario incluso a intentarlo, luego que Trump aseguró que podría obtener un voto a favor ahí “en dos segundos”. Trump dijo requerir de al menos cinco mil millones de dólares para construir el muro fronterizo, y aseguró que pese a no tenerlo aún, su gobierno ha logrado importantes reducciones en los cruces de migrantes indocumentados gracias al fortalecimiento de la infraestructura existente. Schumer reviró entonces que de ser así, su bancada estaría dispuesta aprobar otros mil 300 millones de dólares para seguridad fronteriza, similares a los que fueron aprobados en el presupuesto autorizado el año pasado. “Nosotros tenemos soluciones que serán aprobadas por la cámara baja y el Senado ahora mismo, que no cerrarán el gobierno, y eso es lo que le urgimos hacer. No amenazar con cerrar el gobierno”, expresó. Poco después, en declaraciones a reporteros frente el pórtico del ala oeste de Casa Blanca, Schumer calificó el amago del mandatario como un “berrinche”, tras insistir que es posible lograr un acuerdo para aprobar las siete iniciativas de gasto pendientes.