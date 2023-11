Se aprueba en Ohio consagrar el aborto como derecho constitucional en el estado

La reciente votación en Ohio representa un hito importante en el debate sobre el aborto en Estados Unidos. Los votantes de este estado del Medio Oeste han decidido consagrar el aborto como un derecho constitucional mediante un referendo. Las proyecciones electorales indican que los electores aprobaron la inclusión en la constitución estatal de un derecho «individual al propio tratamiento médico reproductivo». Este resultado se considera una victoria para el movimiento a favor del aborto en el país.

Esta decisión marca un giro significativo en Ohio y en el contexto más amplio de la lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos. Con la aprobación de esta medida, Ohio se convierte en el séptimo estado en rechazar, a través del voto, las restricciones en el acceso al aborto. Esto es especialmente relevante desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la histórica sentencia Roe vs. Wade en junio de 2022, una decisión que había protegido a nivel federal la interrupción voluntaria del embarazo.

La medida aprobada no solo establece el derecho al aborto, sino que también ofrece protección a cualquier persona o entidad que asista a un paciente en la búsqueda de tratamiento médico reproductivo. Además, estipula que el estado no puede imponer cargas, penalizaciones ni prohibiciones directas o indirectas al aborto. Este lenguaje claro y contundente refuerza los derechos reproductivos en Ohio y establece un precedente importante en la protección de estos derechos. Desde que en junio de 2022 el Tribunal Supremo tumbó la histórica sentencia Roe vs Wade, que había protegido a nivel federal el derecho de las mujeres a abortar, casi la mitad de los estados del país han implementado normas que restringen o prohíben en su totalidad el aborto.

Según el Instituto Guttmacher, veintiún estados prohíben el aborto después de las 18 semanas de gestación, y algunos lo restringen antes, una situación que ha llevado a miles de mujeres a tener que viajar a otros estados para poder abortar y que afecta especialmente a las mujeres de bajos ingresos, a inmigrantes y afroamericanas.

Este resultado también refleja la importancia de la participación cívica y cómo los votantes pueden influir en asuntos fundamentales a través de procesos democráticos como los referendos. El tema del aborto seguirá siendo un asunto de discusión y controversia en el panorama político de Estados Unidos. La protección de los derechos reproductivos y las restricciones al acceso al aborto son cuestiones cruciales que continúan desafiando a la sociedad y a los legisladores en todo el país.