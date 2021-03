Se aprovechan de adultos mayores y roban sus tarjetas de apoyos sociales

TAMAULIPAS.- Adultos mayores han sufrido robos en sus tarjetas de apoyo social. En Tampico, se han detectados casos en donde les quitan las tarjetas y cobran sus programas sociales o la pensión, porque no pueden acudir solos o se les complica acudir al banco. Marco Sánchez es una persona de la tercera edad beneficiario de los programas sociales en Tampico y vive en la colonia del Pueblo. El señor Sánchez pidió la ayuda de un vecino y para poder cobrar.

“Como no saben ellos manejar el cajero le pidió a otra persona conocida el favor, pero resulta que esta persona no ha vuelto con la tarjeta y mucho menos con el dinero”, informó la regidora Pilar Camacho, a quien el abuelito de 75 años le pidió apoyo.

Le quitan su tarjeta de apoyo social a adulto mayor.

No es el primer caso que se conoce en el norte de Tampico, en la zona centro y en las diversas colonias, aseguró la funcionaria, “se han conocido como seis o siete tan solo en lo que va del año, que piden ayuda”.

Explicó la regidora que lamentablemente muchas de las veces, en este tipo de estafas, son los mismos familiares (hijos, sobrinos o nietos) quienes deciden “robar” los pocos ingresos de los adultos mayores. “Fíjate que no sólo aprovechando la pandemia porque de estos casos ya desde que empezó esto esto, desde que empezó el apoyo a todos estos adultos mayores se han presentado varios problemas”, declaró.