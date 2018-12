Se adueñará Estado de los predios solos

Busca Cabeza de Vaca modificar Ley de Bienes para que inmuebles se conviertan en un bien público. Nuevo Laredo, Tams.- Si usted tiene un predio -terreno, vivienda- deshabitado en territorio tamaulipeco y lo ha abandonado desde hace meses o años, a partir del 1 de enero del 2019 deberá poner mayor cuidado, sobre todo mantenerlo limpio, o de lo contrario el gobierno se podrá adueñar de él. Esta disposición es una iniciativa más que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó ante el Congreso para modificar la Ley de Bienes del Estado y Municipios y a la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Comercio, lo que permitirá que un inmueble, terreno o casa abandonada o deshabitada, se convierta en un bien público, a disposición del Estado. La iniciativa contempla que será la Secretaría de Administración la que se encargue de adjudicar al erario dichos terrenos a través de la integración de un expediente y constancias del Registro de Propiedad o Registro Agrario Nacional, que se publicarán en edictos. De no recibir el gobierno respuesta del dueño -en un plazo aún no especificado-, el gobierno del Estado hará la declaratoria de adjudicación. En el artículo tercero -la Ley de Bienes del Estado y Municipios y a la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Comercio- menciona: “Pertenecen al Estado de Tamaulipas como bienes patrimoniales los inmuebles vacantes o que no tengan dueño cierto y conocido que se ubiquen en su territorio”, especificación que representa un riesgo mayor para los dueños de predios que vivan en el extranjero y a quienes es más difícil ubicar o que se enteren por la publicación de edictos, que su bien está a punto de ser enajenado por el Estado. Por el momento no se ha dado a conocer si el dueño podrá hacer en su momento algún reclamo de la propiedad por la que pagó miles de pesos, o cuánto tiempo tendrá para hacerlo, y si le generará costos adicionales, ya que podría estar un juicio de por medio. Si bien es cierto que eliminar la tenencia vehicular es un respiro a la economía familiar, los nuevos gravámenes o impuestos, así como multas, se prevé que impacten a los ciudadanos de otras maneras.