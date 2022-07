Rebasa Estado 10 mil desaparecidos: reporta la ONU

El Estado de Tamaulipas ya rebasó las 10 mil personas desaparecidas o no localizadas, y ocupa el segundo lugar a nivel nacional, de acuerdo con datos de la ONU y divulgados por el Senado de México. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicó la nota estratégica “Hallazgos y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México”, en este mes. “En México, hasta el 31 de mayo del 2022, se tenían registradas 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas”, detallan. Tamaulipas tiene 10 mil 594 desaparecidos reconocidos, de acuerdo con los registros.“En el periodo del 2006 a mayo del 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, Estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4,161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, Ciudad de México con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan el 71.8% del total de las registradas”, señalan.Informaron que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitó México, en el 2021, debido a la existencia de información que revela violaciones graves de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. “El creciente número de personas desaparecidas en México, sobre todo a partir del 2006, junto con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, llevó al Congreso de la Unión a aprobar en el 2012 la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sustituida en el 2017 por una nueva Ley”, explican.

De acuerdo con las estadísticas, la mayoría de las personas desaparecidas son hombres. “En cuanto al sexo de las personas desparecidas y no localizadas, de las 84 mil 63 personas registradas en el periodo del 2006 a mayo de 2022, 63 mil 784 correspondieron a hombres (76.1%) y 20 mil 10 a mujeres (23.9%)”, detallan.