Pumas ya trabaja en el sustituto de Juan Pablo Vigón

La semana pasada acaparó las portadas la noticia de que Juan Pablo Vigon se convirtió en objeto de deseo de Miguel Herrera y sus renovados Tigres.

Aunque se manejaron cifras cercanas a los 5 millones de dólares, es una cantidad bastante inferior. El tema se mantiene en espera, con más posibilidades de que la transferencia se complete y muy pocas de que Vigon se quede en la capital del país para el Apertura 2021.

En caso de que el capitán de los auriazules abandone el campamento y emprenda el viaje hacia el norte del país, Pumas sí sumará a otro futbolista que pueda cumplir con las características de unos de los elementos más importantes para Andrés Lillini. En carpeta tienen algunos nombres del mercado nacional, aunque no descartan volver a voltear a Sudamérica, como ya pasó con Corozo, Rogério y Meritao.

El equipo se mantiene con entrenamientos en la Cantera. Incluso mantienen doble sesión con el afán de que no les suceda lo del torneo pasado, donde la cuestión física les pasó factura gran parte del campeonato por no tener días de descanso y una buena pretemporada. Bien vale recordar que el plantel tuvo apenas una semana y días para planear el Guard1anes 2021 y no se reforzó. Este sábado enfrentarán al Morelia de la Liga de Expansión en el estadio Morelos. Ese será su tercer juego de preparación luego de vencer a la Sub-20 y perder ante el Atlante. Ambos duelos se desarrollaron en la Cantera, aunque el partido de los Potros fue para suplir el compromiso que tenían pactado con los Bravos de Juárez en Acapulco.

La única mala noticia para los auriazules es que no podrán contar con Johan Vásquez, Alfredo Talavera y Gabriel Torres para el inicio del torneo. Los tres estarán con compromisos en sus respectivas selecciones y no tendrán nada de lo que se vio o entrenó durante la pretemporada con la idea de juego de Andrés.

En próximos días habrá más claridad en el futuro del equipo del Pedregal. Podrían perder a si capitán e irían a marchas forzadas por encontrar a un suplente que convenza al técnico argentino. Quedan poco más de 22 días para el inicio del torneo y el Club Universidad podría tener un respiro en el ámbito administrativo, aunque merme el deportivo.