Presidente de Tigres aceptó que fracasaron en Apertura 2018

“Claro (que es un fracaso). El no cumplir los objetivos es un fracaso para la institución y creo que más con este equipo que hemos armado. Así lo considero y bueno, el chiste todo es cómo tener un aprendizaje y cambiar” declaró. Enfatizó que los resultados no han sido de acuerdo con las expectativas, pero aseguró que no por eso tomarán decisiones precipitadas. Garza puntualizó que deben analizar en lo que fallaron para tomar las decisiones correctas.“Creo que hay que analizar los errores que estamos cometiendo, un análisis completo de los puntos a fallar. En los momentos difíciles, creo que hay que mantener una estabilidad, no actuar con la cabeza caliente”. En este sentido, descartó que vayan a ‘cortar cabezas’ previo al Clausura 2019. Apuntó que si algo ha caracterizado a los Tigres es la continuidad de la plantilla y del cuerpo técnico. Añadió que no descartan hacer algunos fichajes, pero que lo revisarán con calma en su momento.“No hemos tenido la posibilidad de platicar.

Hoy empezamos nuestra platica con la cuestión del técnico, en la cuestión de posiciones, sí dentro de la planeación del club se vio que debemos mantener al grupo” afirmó.Finamente, el presidente de Tigres habló del hecho que Ricardo Ferretti dejó al club para ir a dirigir a la Selección Mexicana. Al respecto, consideró que pudo perjudicarles pero no lo consideró como el único factor.“Hay muchos factores que afectaron, puede ser uno de esos y creo que deberíamos enfocarnos a nuestra institución y después colaborar si se puede hacia otros lados. Desafortunadamente las cosas se presentaron de esa forma y nosotros tomamos la decisión. Hay que analizarlo para no volver a cometer el mismo error”.