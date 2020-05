Permite Gregg Abbott reapertura de negocios a partir de este viernes

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- En una polémica decisión que ha causado severas críticas de las autoridades de Salud e incluso de los propios propietarios de negocios, el gobernador Greg Abbott anunció la reapertura de Texas a las actividades productivas a pesar de mantenerse incontrolable el índice de contagio por coronavirus en toda la entidad.

El mandatario estatal republicano expresó que dará por terminada el jueves de esta semana su orden ejecutiva que exige a los tejanos quedarse en casa a causa de la pandemia de COVID-19. En su intento por reactivar la economía, Greg permitirá que negocios como centros comerciales, restaurantes y cines vuelvan a reabrir bajo ciertas condiciones tan pronto como este viernes.

Las tiendas, restaurantes y cines pueden abrir siempre que mantengan sólo un 25% de ocupación y sigan el distanciamiento social. Según esas pautas, los centros comerciales también pueden reabrir, pero los patios de comida, las áreas de juego y las pantallas o configuraciones interactivas deben permanecer cerradas. Los museos y las bibliotecas también pueden abrir con una ocupación del 25%, pero solo si las ciudades lo permiten. Los deportes al aire libre como el golf y el tenis pueden reanudarse con no más de cuatro participantes en un partido y con distanciamiento social.

MASCARA,

INDISPENSABLE

Abbott «recomienda» que los tejanos usen máscaras mientras estén en público. Pero dijo que bajo su orden, los gobiernos locales, como los condados de Harris y Dallas, no pueden imponer multas a los tejanos por no usar máscaras.

Sin embargo, las salas de masajes y peluquerías, junto con gimnasios, bolinches y salas de juego, no abrirán hasta mediados de mayo, dijo Abbott. El estado aún está trabajando para descubrir cómo estas empresas, en las que las personas están en contacto cercano, pueden reabrir «ASAP» de manera segura, indicó.

Probablemente. Abbott aflojó las restricciones sobre los procedimientos médicos electivos el 17 de abril, permitiendo a los proveedores ofrecer servicios que no sean de emergencia si pudieran proporcionar su propio equipo de protección personal. Bajo la nueva orden de Abbott, las restricciones para los profesionales de la salud se relajarán aún más también a partir de este viernes, pero aún tendrán que cumplir con los límites y las pautas emitidas por sus juntas de licencias. «Los pacientes necesitan visitar a esos médicos, enfermeras y dentistas», expresó Abbott durante su anuncio de la reapertura del estado hecho el lunes recién pasado.

¿ABRIRAN

IGLESIAS?

Sí, las casas de culto se clasifican como proveedores de servicios esenciales. Los servicios deben llevarse a cabo de forma remota siempre que sea posible, de acuerdo con la orientación proporcionada por Abbott y el fiscal general Ken Paxton. Durante los servicios en persona, los feligreses deben mantener una distancia adecuada entre ellos y practicar una buena higiene. Se sugiere que se ofrezcan servicios separados o áreas de descanso para las poblaciones en riesgo.

OPOSICION

A REABRIR

Nada en la orden del gobernador requiere una reapertura de un negocio si sus propietarios quieren que permanezca cerrado. Un portavoz de Cinemark con sede en Plano, por ejemplo, le dijo a Deadline que la cadena de cines todavía está planeando una reapertura en julio.

Además, los expertos han advertido que Texas necesita más pruebas para ayudar a prevenir un pico en los casos de COVID-19 después de que se reabran las empresas, tal vez hasta 40,000 pruebas por día, mientras que el informe del gobernador establece la meta de evaluar a 30,000 personas por día. El informe dice que las pruebas se ampliarán, pero aún se centrarán en personas sintomáticas y en personas con alto riesgo de contraer la enfermedad. El estado también planea tener hasta 4.000 rastreadores de contacto desplegados a mediados de mayo para identificar con quién han estado en contacto los pacientes con COVID-19.

ESCUELAS,

CERRADAS

Abbott dijo a principios de este mes que las aulas en todo el estado deberían cerrar por el resto del año escolar. Esa orden permanece en su lugar.

Mientras tanto, los centros de vida asistida, los hogares de ancianos, los centros de vida con apoyo estatal y otros centros de atención a largo plazo deben permanecer cerrados para los visitantes, excepto aquellos que brindan «asistencia crítica».

La fase 1 de la reapertura continuará hasta al menos el 18 de mayo. Si no hay un nuevo brote para entonces, las empresas que tengan permitido abrir al 25% de su capacidad el viernes podrán abrir al 50% de su capacidad. Salones y peluquerías, salones de masajes, gimnasios y otros negocios que ahora están cerrados pueden volver a abrir. Los deportes al aire libre también se ampliarán para permitir más participantes.

Las empresas podrán elegir no abrir, y en los condados menos poblados con cinco o menos casos confirmados, podrán abrir al 50% de su capacidad, dijo el gobernador.

Los museos y las bibliotecas públicas pueden reabrir, nuevamente con la limitación de capacidad del 25%, aunque no están obligados a hacerlo, dijo Abbott. Al señalar que quieren ser lo más cautelosos posible, tanto el Museo de Arte de Dallas como el Nasher Sculpture Center respondieron que no tienen planes de reabrir el viernes.

ABBOTT VS.

JENKINS

El gobernador republicano recomendó «fuertemente» que los tejanos usen máscaras mientras estén en público. Sin embargo, aseveró que los requisitos locales impuestos por los tribunales de comisionados controlados por los demócratas en los condados de Dallas y Harris, así como en otros lugares, son reemplazados por sus nuevas órdenes. Nadie puede ser multado por una localidad por no usar una cubierta facial, dijo.

«La apertura de Texas debe ocurrir en fases», apuntó Abbott. «Obviamente, no todas las empresas pueden reabrir a la vez. Se requiere un enfoque más estratégico para garantizar que no volvamos a abrir solo para tener que cerrar de nuevo».

El juez del condado de Dallas Clay Jenkins, quien ha discutido públicamente con Abbott durante la crisis, declaró a CNN el lunes por la noche que el plan del gobernador se estaba moviendo más rápido de lo que le gustaría.

En una declaración posterior, dijo que había pedido al doctor Philip Huang, director de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas, y especialistas en epidemiología y enfermedades infecciosas, de los hospitales del área, que revisaran las órdenes de Abbott. Enfatizó que trabajaría con las empresas locales para desarrollar reglas con el fin de ayudar a reforzar el distanciamiento social, incluido el límite de capacidad del 25% para las empresas que volverán a abrir el 1 de mayo.

Jenkins advirtió que era responsabilidad de los propios residentes usar su mejor juicio cuando Texas entre en la siguiente fase de la lucha contra el coronavirus.

«La mayoría de los otros planes que abren negocios en fases no colocan lugares como cines en el primer grupo en abrir», dijo en el comunicado. «Las órdenes han cambiado, pero la ciencia que nos mantendrá a salvo no lo ha hecho. Creo que los tejanos del norte no se centrarán en ‘qué pueden hacer’ sino en ‘qué deberían hacer’. Será imprescindible que los tejanos del norte tomen buenas decisiones particularmente donde estas órdenes se desvían de los consejos de expertos en salud pública. Seguir la ciencia es la mejor manera de mantenerse seguro y abrir la economía».

EMPRESARIOS

VS. LA CIENCIA

Mientras tanto, la medida de Abbott recibió elogios de las principales asociaciones empresariales de Texas, aunque los funcionarios de Salud fueron menos generosos.

El doctor Mark Casanova, presidente de la Sociedad Médica del Condado de Dallas, no había revisado completamente el plan de Abbott. Sin embargo, dijo, según los informes que había visto, podría «teóricamente» funcionar. «La clave será probar la capacidad», advirtió.

Algunos demócratas culparon a Abbott de poner en peligro los logros recientes al moverse de manera más agresiva de lo que se justifica, teniendo en cuenta la capacidad limitada del estado para realizar pruebas de COVID-19 y rastreo de contactos.

Y queda por ver cuántos restaurantes volverán a abrir, o cuántos clientes atraerán. A pesar de un puñado de protestas que han surgido en Dallas y Austin, las encuestas recientes han encontrado que la mayoría de los estadunidenses apoyan las restricciones de distanciamiento social.

Abbott dijo que aflojar las restricciones que impuso en las últimas semanas para detener la propagación del virus letal es la recompensa por el impresionante cumplimiento por parte de los tejanos de sus solicitudes de autoaislamiento y distanciamiento social.

«El precio ha sido elevado», ya que muchos tejanos perdieron sus empleos y no pueden pagar sus cuentas, lamentó.

Si bien continuará haciendo hincapié en el distanciamiento social y confiando en los médicos para que lo aconsejen, Abbott dijo que mantendrá las protecciones estrictas de «los más vulnerables», como los residentes de hogares de ancianos, mientras deja que muchos otros ejerzan más discreción sobre lo que es seguro en la edad de COVID-19.

Por ejemplo, levantó la mayoría de las restricciones a los médicos, dentistas, enfermeras y otros profesionales de la salud, diciendo que necesitan ir a trabajar, aunque deben seguir los protocolos COVID-19 recomendados por sus juntas de licencia. Los hospitales deben reservar el 15% de su capacidad para casos de coronavirus.