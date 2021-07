Paul McCartney aparece de sorpresa cantando en una fiesta

En redes sociales se viralizó una grabación en donde el cantante Paul McCartney aparece de forma sorpresiva cantando en una fiesta.

Aunque en un primer momento se apuntó que se trataba de una fiesta de graduación de una de sus nietas, se destacó que fue en una reunión de trabajo de su esposa Nancy Shevell.

En el video, Paul McCartney aparece junto a su esposa y comienza a cantar “I Saw Her Standing There”, uno de los clásicos de The Beatles.

El cantante se quita el saco y lo avienta al piso, además de que se arremanga la camisa, haciendo épico el momento.

Las personas presentes en la reunión no dan crédito a l que está sucediendo en el escenario, y acompañan a McCartney con la canción, además de que lo graban con celulares.

En marzo pasado, el exintegrante de The Beatles anunció el lanzamiento de “McCartney III Imagined”, la versión “reimaginada” de su último disco, donde colaborará con artistas como St. Vincent, Beck, o Josh Homme, y que saldrá a la venta el próximo mes de abril.

Este álbum presenta “una variedad de amigos, fanáticos y nuevos conocidos” que reinventan sus temas favoritos de “McCartney III” con sus propios estilos.