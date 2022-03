Pamela Anderson hará su debut en Broadway en ‘Chicago’

Pamela Anderson, una de las mujeres más famosas del planeta, interpretará a una mujer que ansía desesperadamente la fama cuando haga su debut en Broadway el próximo mes en el musical ‘Chicago’. Anderson dará vida a Roxie Hart del 12 de abril al 5 de junio en el Ambassador Theatre, una unión notable de uno de los íconos sexuales más reconocibles de las últimas décadas y un espectáculo que critica la fama.

‘De ‘Baywatch’ (‘Los guardianes de la bahía’) a Broadway. Me inspira lo inesperado’, dijo Anderson a The Associated Press el lunes en un comunicado. ‘Ahora sí, no me contendré más. Estoy soltando. Estoy lista para ver de lo que soy capaz. Para ‘Chicago’, pondré todas mis cartas sobre la mesa. Estoy redoblando la apuesta en mí’. Ambientado en la década de 1920, el musical es una sátira mordaz de cómo el mundo del espectáculo y la prensa convierten a criminales en celebridades. Tiene coreografías inspiradas en Bob Fosse, atuendos diminutos y canciones geniales como ‘All That Jazz’ y ‘Cell Block Tango’. ‘Chicago’ cuenta la historia de Roxie Hart, un ama de casa y bailarina que asesina a su amante luego que él amenaza con dejarla. Para evitar la condena, Roxie contrata al abogado penalista más hábil de Chicago para que la ayude a engañar al público, a los medios de comunicación y a su compañera de celda rival, Velma Kelly, creando titulares impactantes.