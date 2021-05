Oscar 2021: Tenet ganó el premio a mejores efectos visuales

A pesar de la pandemia de la COVID-19, la película protagonizada por John David Washington se estrenó en salas de cine.

La cinta dirigida por Christopher Nolan también compite esta noche en la categoría de mejor diseño de producción.

Este domingo 25 de abril, en la edición 93 de los premios de la Academia de Hollywood, Tenet de Christopher Nolan ganó el Oscar a mejores efectos visuales.

El premio lo recibió el equipo de VFX del largometraje: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher. “Todo se remonta a nuestro director Christopher Nolan. Él nos guía a todos y nos brinda oportunidades increíbles para hacer cosas increíbles”, expresó Fisher.

Los otros nominados en esta categoría fueron:Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon, David Watkins por Cielo de Medianoche

Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt, Brian Cox por Love and Monsters

Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury, Steve Ingram por Mulan

Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones, Santiago Colomo Martinez por The One and Only Ivan.

Sinopsis de Tenet

El protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que lo lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional que desdoblará en algo más allá del tiempo lineal.