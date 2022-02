Omara Portuondo anuncia su última gira mundial “VIDA”

La leyenda de la música cubana Omara Portuondo, ganadora de múltiples premios Latin Grammy, anunció su despedida de los escenarios con una última gira mundial que llevará por título “VIDA“.

“Siento que es un buen momento para dejar personalmente un ¡hasta luego! a mis seguidores en los países más lejanos, a los que, como aún no se ha inventado la teletransportación, parece más difícil que pueda volver”, argumenta la artista en la nota de prensa remitida por su oficina.

La suya no será una retirada absoluta e inmediata, pero sí de los compromisos internacionales. “Para mí cantar es vivir, es mi manera de ser. Si me preguntan por mi lugar favorito, será siempre el escenario, la canción que canto, el próximo aplauso. Mientras tenga voz y alguien me quiera oír, permítanme cantar”, señala al respecto.

Portuondo, que en plena crisis de COVID-19 cumplió 91 años, aniversario por el que precisamente había emprendido otro “tour” cuando se declaró la pandemia, justifica el título de esta próxima gira tras “tantas noticias tristes, tanto adiós, tanta distancia, que nos han hecho comprender mejor el valor de la vida, de la familia y los amigos”.