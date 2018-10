ODIOMETRO

Asunto: Hay que reunirnos pronto. Un grupo de amigos cuarentones deciden reunirse para cenar en un restaurant. Finalemente decidieron reunirse en el restaurant “Vista al Mar”… porque ahí había unas meseras que tenían un busto que llamaba mucho la atención… y mas porque usaban unas camisetas pegaditas. Diez años mas tarde (a los 50) se reunieron una vez mas para decidir donde cenarían y escogieron el restaurant… “Vista al Mar” porque la comida era especial, baja en grasas y porque tenían una colección de vinos muy selectos. Cuando tenían 60 años una vez mas se reunieron para ver en donde cenarían… y se decidieron una vez mas por “Vista al Mar”… porque era un lugar muy tranquilo y silencioso con una bella vista al mar. Años mas tarde (cuando tenían70 años) se reunieron una vez mas para decidir en donde cenarían y escogieron… “Vista al Mar” porque… tenía acceso a las sillas de rueda y ademas tenía ascensor. Diez años mas tarde (a los 80) se reúnen una vez más para decidir donde cenarían… y se decidieron por “Vista al Mar”… porque nunca habían ido a ese restaurant y lo querían conocer… casos de la vida real. Cuando parecía que ya estaba todo dicho… NOOOOOOOOOOOOOOO faltaba el pan de “muertito”. Caracterizando un muertito ahora el pan de muerto es la sensación en México para esta fecha tan celebrada. Para mucha gente esto se le hace muy tierno. Un niño muerto con una sonrisa… que macabro ¿no? ¿Cree que esto es todo? Pues no. También han modificado la famosa mantecada. Ahora se llama “mantemuerto”. Lo único que hicieron fue poner una cruz en la mantecada… que genialidad. Digo genialidad porque se esta vendiendo bastante. El pan de muertito lo ponen en una bolsa blanca pareciendo imitar una pijama en una caja de muerto… de color blanco. En serio que nos burlamos de la muerte cuando ella no nos ha hecho nada… mas que llegar en el momento menos esperado. Hay que sacarle jugo a lo que se deje ¿no? Estoy pensando que modificación se le puede hacer a la “rosca de reyes”. Hay que ir pensando en algo que pegue, que al cabo la gente lo compra por ser novedad… ¿que no? ——————————————– ——————————————— Cuando tienes un año de edad… lo importante es estar vivo. Cuando tienes 10 años de edad… lo importante es ir bien en la escuela. Cuando se tiene 20… lo importante es ejercitar el sexo. Cuando se tiene 30… lo importante es haber hallado un buen trabajo. Cuando se tiene 40… lo importante es el ejercicio para verse en forma. Cuando se tiene 50… lo importante que no te haga daño lo que comes Cuando se tiene 60… lo importante es estar “activo” sexualmente Cuando se tiene 70… lo importante es contar con un buen seguro. Cuando se tiene 80… lo importante es no tener problemas con el alemán. Cuando se tiene 90… lo importante es poder moverte. Cuando se tiene 100… lo mas importante es estar vivo. Si usted es de las personas que se preocupan “del que dirán”, pues creo que se tiene que hacer de la aplicación “odiometro”. Twitter lo tiene. En la forma en que usted escriba el mensaje dirá su estado de ánimo. No es lo que dice sino en la forma en que lo dice… son dos cosas muy diferentes. Le podemos mentar la madre con cariño a una persona… ¿cierto? Y otras veces no hace falta que le mentemos la madre… con solo echarle una mirada de esas que matan hacemos mas daño. Según el odiómetro sirve para darnos una idea del nivel que tenemos cuando se está escribiendo.