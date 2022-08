Nuevo Laredo podría tener vuelos a Veracruz, Tampico y Guadalajara

TAMAULIPAS.- Es bien sabido que en Nuevo Laredo existe un alto número de población proveniente de otras ciudades, entre estas están la ciudad de Tampico, o Veracruz, una de las razones por las que las autoridades municipales se han planteado la tarea de incrementar la conectividad de nuestra ciudad fronteriza con dichas ciudades.

Fue Carmen Lilia Canturosas Villarreal, alcaldesa de esta ciudad informó a los ciudadanos mediante su rueda de prensa «Nuevo Laredo Comunica» lo que podría ser en los próximos meses, pues adelantó que se encuentran en un diálogo con representantes de aerolíneas para que se puedan concretar vuelos provenientes de Nuevo Laredo a estas regiones prioritarias del Golfo de México.

“Tenemos muchos veracruzanos en la ciudad, estamos trabajando para un vuelo Nuevo Laredo, Tampico, Veracruz. No porque no se los diga no piensen que no estamos trabajando, es muy importante esto para nosotros, reveló Canturrosas.

Esperan que vuelo a CDMX esté disponible los 7 días de la semana

Entre los puntos que se trataron, Canturrosas hizo referencia a la posibilidad de aumentar los vuelos con destino a la Ciudad de México, puesto que actualmente se realizan 4 días a la semana, sin embargo esto no se ha ampliado debido al poco espacio aéreo, así como a que en el aeropuerto de CDMX no hay espacio disponible.

“Viva Aerobus está muy contento con este tema porque no pensaron que iba a tener tantísimo éxito, se quiere ampliar de 4 días a 7 días a Ciudad de México. Por problema de espacio aéreo y en espacio en el aeropuerto de la Ciudad de México no han podido tener ese lugar”, informó.

Además están en espera de establecer conexiones con Guadalajara, Jalisco, pues actualmente se ha pactado un convenio de colaboración económica.Por último, se adelantó que como parte de la reactivación comercial, se espera que el Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, pueda ser ampliado el próximo año, esto debido a que según la información brindad por la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), nuestra terminar aérea presentó un aumento de 86.6% en la atención de pasajeros.

En el periodo del año 2020 el aeropuerto vió pasar a 28 mil 891 pasajeros, mientras que ahora en el mismo periodo del 2021 se han visto pasar 53 mil 921 usuarios atendidos.