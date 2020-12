No hay evidencia de fraude que cambie rumbo de elección en EE.UU.: William Barr

El fiscal general William Barr dejó en claro que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia alguna de un fraude electoral en los pasados comicios presidenciales de los Estados Unidos. Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala que pudiera haber afectado un resultado diferente en las elecciones”, dijo a la agencia AP. Barr, quien es considerado aliado del presiente estadounidense Donald Trump, apuntó que han seguido pistas y evidencias que apuntan a u posible fraude, pero no han encontrado nada que lo conforme. Trump ha reiterado que no retirará su rechazo a la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, al insistir en sus acusaciones sin pruebas sobre un supuesto “fraude” electoral pese a que los tribunales han desestimado las denuncias de su campaña. Trump ha intentado frustrar la burocracia electoral por que, una vez confirmado el conteo de cada estado, estos consignan los compromisarios que les corresponden dentro del sistema de Colegio Electoral el 14 de diciembre y transmiten el resultado al presidente del Senado y vicepresidente, Mike Pence, el 6 de enero. Una vez confirmado que Biden supera los 270 votos electorales, el presidente electo inaugurará su mandato en una ceremonia frente al Capitolio el 20 de enero.