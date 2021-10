Nada para nadie en el Clásico Nacional. América y Chivas empatan sin goles

En un entretenido Clásico Nacional, aunque faltó el gol, América y Chivas empataron sin tantos en cancha del Estadio Azteca.

Las Chivas de Guadalajara jugaron uno de sus mejores partidos del semestre para sacar este sábado un empate sin goles ante el América del entrenador argentino Santiago Solari, en el derbi del Apertura 2021 del fútbol mexicano.

En el estreno del técnico interino Marcelo Michel Leaño, las Chivas se plantaron bien, detuvieron el ataque del rival y subieron del noveno al octavo lugar, mientras América siguió como puntero, aunque este domingo perderá su condición, si Toluca gana.

El América de Solari dominó en los primeros 10 minutos y en el 8 estuvo a punto de abrir el marcador con una conexión entre Salvador Reyes y el colombiano Roger Martínez, quien remató de cabeza, mas se encontró con un bloqueo del defensa Luis Oliva.

América dominó la mayor parte de los primeros 45 minutos, sin embargo el Guadalajara tuvo la oportunidad más clara de abrir el marcador; en el 13 Jesús Angulo le puso un servicio exacto a Alexis Vega, errático en la definición con todo a favor.

El guardameta Raúl Gudiño salvó al Guadalajara en el minuto 25, al despejar un remate de Reyes, después de lo cual el encuentro se jugó a un menor ritmo y lo más llamativo fueron dos conatos de bronca.

La segunda mitad fue de menor intensidad, aunque los dos equipos crearon peligro. En el 58 el guardameta del América, Guillermo Ochoa, llegó a tiempo para frustrar un ataque de Uriel Antuna y el 63 Gudiño atajó un disparo de Henry Martin, quien en el 66 llegó tarde a un balón en el área.

América llegó a seis victorias, tres empates, una derrota y 21 puntos y Guadalajara mejoró del noveno escaño al octavo, con 14 unidades.

Un poco antes el peruano Anderson Santamaría y el mexicano Diego Barbosa convirtieron un gol cada uno para guiar al sorpresivo Atlas a una victoria de 2-0 sobre el León con la que saltó al tercer lugar.

La jornada empezó el jueves, cuando el colombiano Avilés Hurtado le dio al Pachuca un triunfo de 1-0 sobre el Necaxa, cuyo entrenador, Guillermo Vázquez, fue despedido.

El viernes el ecuatoriano Bryan Angulo rescató para Cruz Azul un empate 1-1 en casa del Puebla y Tijuana empató sin goles con el Mazatlán, resultado similar al del Tigres UANL-Pumas UNAM, este sábado.

La décima jornada concluirá este domingo cuando el Toluca recibirá al San Luis y el Monterrey del entrenador Javier Aguirre visitará al Santos Laguna.

Raúl Gudiño, el héroe de Chivas en el Clásico

CIUDAD DE MÉXICO.- Chivas y América empataron a cero goles en una edición más del Clásico de Clásicos en la cancha del estadio Azteca, en donde el héroe fue el portero de Chivas, Raúl Gudiño.

Con la llegada de Michel Leaño al banquillo de Guadalajara, Chivas mostró un rostro diferente a lo que venía presentando en el Grita 2021, y le plantó juego ante al acérrimo rival, incluso tuvo un par de ocasiones para abrir el marcador, sin embargo no contaron con puntería. En el primer tiempo Chivas estuvo cerca de abrir el marcador, luego de un error de la zaga americanista que aprovechó Alexis Vega y se enfiló hacia el área rival, pero no pudo conectar de manera correcta para la diagonal, y todo quedó en solo intento. Un balón más por encima del arco de los americanistas, sin embargo el tanto no llegó.

América dominó por lapsos y fue por medio del balón parado que generó algunas jugadas, aunque ninguna de ellas de serio peligro.

En el inicio del segundo tiempo, Raúl Gudiño se convirtió en el héroe de Chivas y es que un remate de cabeza de Henry Martin, picado y complicado fue resuelto por el cancerbero rojiblanco, siendo ovacionado por los miles de aficionados que se encontraban en el Coloso de Santa Úrsula.

Una ocasión más desvió hacia tiro de esquina el portero tapatío y mantuvo en cero su meta.

Un par de conatos de bronca y dos expulsiones no sancionadas a Chivas fueron parte de este partido, en el que no hubo goles, pero emoción e intensidad sí, y algunos aficionados se fueron contentos de las gradas.

América se mantendrá en la parte alta de la tabla, mientras que Chivas sigue buscando mantenerse en al menos puestos de liguilla.