Muere Stan Lee, el genio de Marvel que creó el universo de superhéroes

Stan Lee, legendario creador del Universo Marvel de los cómics al lado de los mejores narradores gráficos estadunidenses, murió este lunes en el hospital Cedars-Sinai, en Los Ángeles, California, luego de padecer enfermedades respiratorias, reportó la revista electrónica TMZ. El guionista, creador del Hombre Araña, Los Vengadores, Los Hombres X y casi un millar de personajes, tenía 95 años de edad. Hasta mediados del siglo XX, los cómics de Estados Unidos presentaban historias de romance, de terror, de aventuras en la selva, del espacio, de vaqueros y policiacas. Entonces, una campaña en favor de la juventud, por la decencia y en contra del comunismo hizo desaparecer casi todos los géneros de la historieta estadunidense, salvo el de superhéroes y los infantiles, en general. Lee, entonces director y guionista de la editorial que se llamó primero Timely, luego Atlas y para principios de la década de 1960 Marvel Comics, recibió el encargo de hacer una serie de superhéroes. Martin Goodman, su tío y dueño de la empresa, había ido a jugar golf con un directivo de DC Comics –que en esa época como ahora edita los cuentos de Batman, Superman y otros héroes sobrehumanos– y éste le dijo que su historieta de mayor éxito era la de la Liga de la Justicia. Goodman pidió a Stan Lee hacer una serie con un equipo de seres superdotados. Lee estaba harto de los cómics. quería ser novelista o guionista de cine, y las historietas hasta vergüenza le daban, por eso no firmaba sus trabajos con su nombre real, Stanley Lieber. Su esposa le sugirió que ya que pretendía dejar el cómic, hiciera uno realmente a su gusto. Así, si lo corrían de la editorial, al menos tendría un trabajo que lo dejara satisfecho. Entonces Lee creó Los 4 Fantásticos, ilustrada por Jack Kirby. El mundo jamás El varón que juró dejar el cómic a principios de los años 60 continuó escribiendo historietas, ya fuera en números especiales, en la tira cómica para periódicos de El Hombre Araña, e incluso hizo manga, como Karakuri Doji Urutimo (Chico mecánico: último), publicado en Estados Unidos por la compañía Viz Media y en Japón por Shueshia, con dibujos de Hiroyuki Takei, a su vez creador de Shaman King. Por si fuera poco, a principios de este nuevo siglo escribió cuentos inspirados en los personajes de DC Comics, la mayor competencia de Marvel. Stan Lee dedicó sus últimos años a hacer presentaciones personales, y apariciones especiales en las películas inspiradas en sus creaciones. La última vez que participó fue en Hombre Araña: un nuevo universo, que se estrenará en diciembre próximo. Tengo héroes, los dibujantes, los guionistas con quienes he trabajado, los cineastas de quienes me he vuelto amigo incluso si no lo han merecido, y ustedes, señaló a sus fans cuando fue a la convención de cómics Conque en la capital de Querétaro, en 2017. El cómic internacional está de luto. A Stan Lee le sobrevive su hija JC, quien expresó: mi padre amaba a sus fans. Fue el mejor, el más decente hombre.