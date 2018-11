Migrantes crean comisión del éxodo para llegar “fuertes” a EU

Santiago Niltepec, Oax.- (Notimex) Los migrantes que conforman la caravana que avanza hacia Estados Unidos instalalaron la “comisión del éxodo”, integrada por las mismas personas del contingente y que representan los intereses de todos. “Nuestra intención es llegar a la Ciudad de México fuertes, para que no nos muevan de nuestros objetivos”, dijeron durante la reunión sostenida en la iglesia de Santiago Apóstol, en Niltepec, municipio del sureño estado de Oaxaca. Luego de caminar varios kilómetros desde San Pedro Tapanatepec, donde llegaron provenientes de Chiapas, los migrantes decidieron pasar la noche aquí antes de continuar su camino hacia la Ciudad de México, en su ruta hacia la Unión Americana. Walter Coello, uno de los integrantes de la comisión del éxodo dijo en entrevista con Notimex que la intención de este colectivo es llevar un control y una mejor organización del contingente conformado por personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. “La comisión ya quedó instalada y mañana vamos a ver qué puntos se van a tocar; lo primero que se tiene que hacer es un conteo de las personas porque están entre cinco mil, seis mil y siete mil y cada día se nos unen más, entonces necesitamos llevar un control de las personas que realmente están en la Caravana y qué es lo que quieren”, explicó. La carava migrante inició la travesía el pasado el pasado 12 de octubre cuando en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, un grupo de personas se reunió y se preparó para ir a Estados Unidos, cruzando Guatemala y México. “Nosotros andamos en busca de la visa humanitaria. La mentalidad de nosotros era llegar a Tapachula (Chiapas); el éxodo tiene que seguir y en el DF (Ciudad de México) tienen que darnos una solución de esto, porque hay muchas personas que queremos quedarnos en México, tener una estadía dónde vivir y ver si hay trabajo”, apuntó. “Sabemos que viene un presidente que es muy bueno, que va a generar mucho empleo, el señor Andrés Manuel López Obrador (presidente electo de México), y lo que queremos es trabajar, donde nos den trabajo ubicarnos ahí, ya que en nuestro país no hay, la crisis está demasiado grande, lo que no queremos es robar, queremos trabajar”, enfatizó el migrante hondureño. El gobierno de México se ha declarado como una nación de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, sin embargo, ha reiterado que la única forma de ingresar al país es cumpliendo las leyes. En ese sentido, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció a quienes ingresaron a territorio mexicano de forma pacífica y ordenada podrían tener acceso al plan Estás en tu Casa, donde los migrantes centroamericanos que se encuentran en el país pueden acceder a un empleo temporal en coordinación con los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, lugar donde se localizan actualmente. Además, tendrían asistencia médica en lo individual o familiar y, en el caso de menores de edad, acceso al Sistema Educativo Nacional, sin embargo, muchos de ellos han rechazado esa propuesta, ya que quieren seguir su camino hacia el norte del país. “Hay personas que quieren continuar hacia el norte, pero es muy difícil, porque no saben cómo pedir un asilo político; hay personas que vienen huyendo de las pandillas porque sus hijos quieren ser reclutadas por las pandillas y están amenazadas de muerte”, expuso Walter Coello. Agregó que la mayoría de los centroamericanos que conforman la caravana son personas que quieren impedir que sus vástagos se filtren a las pandillas, que sean reclutados, “son personas que van a pedir asilo político a Estados Unidos a ver si el gobierno se los da”. El migrante hondureño dijo que en su país no hay empleo y que él trabajó durante 15 años como taxista, pero las pandillas ya no lo dejaron continuar. “Yo tenía que pagarle a cuatro pandillas, el poquito dinero que yo ganaba para comer ahora tenía que hacérselo llegar a ellos; estamos amenazados a muerte, así que es por la necesidad es que hemos decidido emigrar del país”, relató. Walter Coello, quien ha apoyado al grupo desde que salió de San Pedro Sula, Honduras, dijo que en su país muchas personas que no tienen dónde vivir y que además, la energía eléctrica “es muy cara”. Los integrantes de la caravana ya descansaron la noche de este lunes y ahora se dirigen a Juchitán, donde definirán su próxima parada, en busca de llegar, primero, a la Ciudad de México y, después, a la frontera con Estados Unidos.