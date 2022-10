México es neutral en guerra Rusia-Ucrania, pero no quiere decir que seamos pasivos: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas (ONU), dejó en claro que México se mantiene neutral en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero no quiere decir que nuestro país se mantenga pasivo o indiferente ante la guerra. En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, De la Fuente Ramírez dejó en claro que mantiene la neutralidad en el conflicto armado, pero que se condena la invasión a Ucrania y rechaza también la anexión de territorios de dicho país por parte de la Federación Rusa. “Me parece que es un error pensar que por el hecho de que México ha condenado la invasión, como lo hicimos desde un inicio, y condenado la anexión territorial, como lo hemos vuelto a hacer, significa que México no ha mantenido una oposición de neutralidad. Nosotros no formamos parte de un bloque, no estamos en la dinámica de las sanciones unilaterales” expuso.

“México se ha sustentado en tres pilares fundamentales a lo largo de este conflicto: nuestros principios constitucionales de política exterior, el orden jurídico internacional y nuestra propia experiencia histórica. Hemos denunciado todo aquello que contraviene ese principios. Cuando un Estado invade a otro Estado soberano (…) por supuesto que tenemos que condenarlo, pero no estamos tomando partido a priori, de un lado u otro, lo que estamos señalando es que aquí se están contraviniendo estos principios que son los que le dan sustento la política exterior de México”, dijo.

“Sí, somos un país pacifista y que busca soluciones: ahí está nuestra iniciativa para los corredores humanitarios, que funcionó. No somos una potencia militar y tampoco somos potencia económica, no pertenecemos a bloques y no estamos a favor de las sanciones. Es cierto que mantenemos una posición neutral, lo cual no quiere decir que somos pasivos, que somos indiferentes o que nos quedamos callados cuando se contravienen estos principios que te acabo de comentar”, agregó.

El embajador de México ante la ONU aseveró que estas han sido sido las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y refrendadas por el canciller Marcelo Ebrard incluso ante las Naciones Unidas. “Lo que lamento es que los esfuerzos para que vuelva la diplomacia a ser la salida del conflicto no hayan tenido los efectos que todos quisiéramos, la guerra sigue”, enfatizó. Expresó que hay que fortalecer la capacidad mediadora del secretario general de la ONU, António Guterres, “y si es necesario que le acompañen otros líderes que tengan suficiente influencia, on suficiente autoridad para convocar a una tregua y que es atregua se lleve a cabo”. “Apoyemos a Guterres ¿quién lo puede apoyar? El presidente López Obrador dijo que el líer de la India, (Narendra) Modi, esa es una opción; el papa Francisco es otra opción, incluso puede haber otros líderes”, adujo Juan Ramón de la Fuente.

Esto no va a parar si no hay una participación de un nivel más alto de la comunidad internacional para ver si es posible una tregua, antes de que el conflicto escale como pudiera ocurrir a un nivel de actividades nucleares que serían terribles para la humanidad”, argumentó.