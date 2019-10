¡Mexicano histórico! Carlos Vela rompe récord de más goles en una temporada MLSNadie lleva tantos goles en 2019 como Carlos Vela

¡Carlos Vela es hombre récord! El delantero mexicano se convirtió en el jugador con más goles en una temporada en la historia de la MLS y lo hizo en grande con un Hat-Trick (sus anotaciones 32, 33 y 34) con LAFC para el triunfo 3-1 frente al Colorado Rapids en la última jornada. El Bombardero solo necesitaba una anotación para superar la marca de 31 anotaciones del año pasado implantada por el venezolano Josef Martínez con el Atlanta United, misma que consiguió este día en el “Decision Day” de la MLS previo a la Postemporada con un sublime zurdazo desde afuera del área al minuto 28.

Dos minutos después, al 30′, el delantero mundialista en 2010 y 2018 dibujó una bellísima tijera para su doblete del día y el tanto 33 en total.

Ya en el segundo tiempo, con el cronómetro en el 50′, Carlos Vela logró el triplete en el 3-1 final. Una llegada a fondo de Tristan Blackmon con centro raso encontró al azteca solo en el área para firmar de derecha su gol 34 del 2019 con LAFC.

El delantero mexicano, Carlos Vela, ha despuntado en su segunda temporada en la MLS estadounidense, convirtiéndose en el campeón de goleo del LAFC al marcar 34 dianas, cifra que le ha convertido en el jugador con más tantos anotados en una temporada en la historia de la MLS.Además es, en estos momentos, el jugador de Primera división que más goles lleva con su club… sea del país que sea en todas las ligas del mundo.

Después de superar el récord de Josef Martínez, ahora Carlos Vela solo tiene un objetivo en mente, proclamarse por primera vez en su carrera campeón de una Liga de Primera división.De este modo, Vela está demostrando lo que ha dicho en más de una ocasión, que no es otra cosa que el hecho de que su marcha de España a la MLS era un paso adelante en su carrera y no un paso atrás como muchos dijeron en su momento.Sin ir más lejos, tras su partido del domingo afirmó: “Estoy muy contento con mis decisiones a lo largo de mi carrera; podrán ser buenas o malas, pero en el fondo es lo que yo quiero y me hace feliz a mí. Siempre debo decidir por mí, no por lo que piensen los demás”.

Vela lleva anotados en lo que va de año 31 goles y encabeza la lista de los máximos goleadores del año natural, cuyos primeros 20 jugadores son los siguientes:

Carlos Vela: 31 goles (LA FC en la MLS)

Zlatan Ibrahimovic: 29 goles (LA Galaxy en la MLS)

Erik Sorga: 27 goles (Flora Tallinn en la Liga de Estonia)

Abderazak Hamdallah; 26 goles (Al-Nasr Riyadh, Marruecos)

Josef Martínez: 26 goles (Atlanta en la MLS)

Klaemint Olsen: 25 goles (Betri-deildin en I. Feroe)

Eran Zahavi: 23 goles (Superliga china)

Robert Lewandowski: 23 goles (Bayern Munich, Alemania)

Dusan Tadic: 23 goles (Ajax, Holanda)

Brian Fernández: 23 goles (Portland en la MLS)

Leo Messi: 22 goles (FC Barcelona, España)

Dragan Ceran: 22 goles (Pakhtakor Tashkent, Uzbekistan)

Kylian Mbappé: 21 goles (PSG, Francia)

Haris Seferovic: 21 goles (Benfica, Portugal)

Karim Benzema: 21 goles (Real Madrid, España)