Messi vuelve a Qatar a un mes de ganar el Mundial a partido vs CR7

Desde 2011, PSG es manejado por un fondo qatarí encabezado por Nasser Al-Khelaifi y a partir de 2013 se realiza el Qatar Tour con el equipo principal masculino aunque también viajaron el conjunto femenino y diferentes representativos de handball.

Lionel Messi volverá a jugar mañana en el Paris Saint-Germain y sumará sus primeros minutos del 2023, ya como campeón del mundo tras el título obtenido con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La Pulga integra la lista de convocados que entregó Christophe Galtier para el duelo de mañana ante Angers, por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia.

Tras los días de descanso que tuvo entre el final del Mundial y las fiestas de fin de 2022, Messi se reincorporó la semana pasada a los entrenamientos del PSG y, tal como estaba estipulado, hará su regreso en el duelo entre el primero de la liga frente al último, tras haberse ausentado de los tres partidos que lleva jugado el Paris desde que terminó Qatar 2022.

Lionel Messi no será homenajeado en su retorno al PSG por decisión de la propia institución francesa. En el marco del duelo ante Angers por Ligue 1, el conjunto parisino tenía la posibilidad de agasajar al capitán de la Selección Argentina tras consagrarse campeón en el Mundial de Qatar 2022 ante el Parque de los Príncipes pero finalmente desistieron de hacerlo.

Según The Parisien, en PSG consideran que el pasillo y la entrega de un trofeo en el centro de entrenamiento cuando se reintegró al resto del plantel fue suficiente. Motivo por el cuál Messi mañana no sería homenajeado en la previa por la liga doméstica. Se tenían dudas puertas adentro del elenco parisino alrededor de la posible recepción por parte del público galo a Messi, luego de privar a su país de su tercer campeonato mundial. Christophe Galtier habló de ello luego de la derrota ante Lens y dejo en claro que no ve motivos para que el astro rosarino no sea recibido de la mejor manera posible. “No tengo ninguna duda de que será muy bien recibido en el Parc».

«Sobre todo, ahora que ha conseguido este increíble gol, sobre todo hay que recordar lo que ha estado haciendo desde que empezó la temporada con el equipo. Es un jugador decisivo para nosotros. Así que no tengo ninguna duda de que será muy bien recibido”, analizó el entrenador francés.