Memo Ochoa se reportó con la Selección Mexicana

Porque no hay tiempo que perder, y no quiere perder ritmo y forma física, Memo Ochoa ya se puso a las órdenes de Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana.

El portero del América, quién apenas el sábado jugaba las semifinales del Apertura 2022 con su equipo (eliminado por el Toluca), se presentó a trabajar con el cuadro Tricolor que ya tiene a algunos jugadores concentrados de cara a la recta final de la preparación rumbo a Qatar 2022.

Memo, a diferencia de los demás seleccionados, no está concentrado en el CAR, entrenará con el equipo hasta mañana para tomarse un par de días y volver a la concentración en forma este viernes.

Otro jugador que adelantará su concentración será el delantero de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, quién llegará hoy por la noche para entrar en la disciplina de la Selección.

Los concentrados

Desde la noche del domingo, se unieron a la concentración del Tricolor: Carlos Uriel Antuna y Carlos Rodríguez de Cruz Azul, así como Jesús Angulo de Tigres. Quienes ya tienen algunos días trabajando en el CAR, son: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Rodolfo Cota, Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Alfredo Talavera, además de los sparrings que viajarán con el Tricolor a Girona.

La lista

Este miércoles en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, se dará a conocer la lista de 31 jugadores que se concentrarán en Girona, España, para la última etapa de preparación a Qatar. En esta lista aparecerá Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona.