MATAR… ¿A LA GALLINA?

Como empezar esta columna sin ofender a los hijos de su… *&^%$#@#$%^&*(¡@#$%^&*&^%$#@#$%^&. Me estoy refiriendo a los directivos del futbol mexicano. Que poca en serio… que poca madre para decirlo como debe de ser. Sin querer ofender a estos hijos de su… ya lo dije líneas arriba, así que me voy a ahorrar el coraje. No estoy para derramar bilis en mi sistema digestivo ni mucho menos ni mucho más. A mi edad no me puedo dar ese lujo. Y menos por esos hijos de su…. Relax, relax, relax. Lo mencioné la semana pasada. No le van a pegar a las compañías cerveceras… no me considero brujo, ni mucho menos ni más, solo soy una persona que gusta de usar el sentido común. Los directivos de la Liga Mexicana podrán estar locos, pero no… “conejos”. Prefieren darle en la madre al aficionado que afectar sus intereses. Intereses que no deberían de estar en el deporte, pero lo están. Prefirieron quedarse sin la ganancia de la venta de la cerveza en un estadio que perderlo en los otros 17. En otras palabras, perder uno de 18 pues puede aguantarse. Esto sin contar los de la liga de ascenso… no se cuántos son, pero que también venden cerveza. El castigo que se le impuso al Querétaro según ellos fue ejemplar JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA no me quiero reír porque traigo los labios partidos. Veamos loscastigos:

El castigo a los directivos del Querétaro… El castigo al aficionado queretano de dejarlo sin futbol por un año… Castigo a las barras por tres años… ¿Es en serio que es así como se castiga al que ama y se apasiona por el futbol? ¿Por qué no se castigó a las cerveceras? Porque los directivos están locos… pero no “conejos”. La venta de cerveza es mayor a la venta de boletos… así de ese tamaño es la situación. Esto lo digo no en base a que voy a los estadios NO. Ya he mencionado que no asisto a lugares en donde hay mucha gente. Pero tengo amigos y familiares que si lo hacen. ¿Por qué la FIFA no tomó cartas en el asunto? Porque sabe muy bien el negocio de la cerveza y lo deja en manos de la Liga Mexicana. Una persona me dijo que por ejemplo en Inglaterra no hay venta de cerveza en los estadios… y eso no es todo. Según esta persona dijo que; alrededor de dos kilómetros a la redonda de un estadio está prohibida la venta de cerveza 24 horas antes de un partido. Si esto es cierto mis respetos a la liga inglesa… en serio que sí. Claro que para llegar a estas medidas tuvieron que pasar muchas cosas que ya sabemos… los muertos en los estadios, los desmanes en las calles… que obligaron a la Liga Inglesa a este extremo. No entiendo porque la FIFA no interviene en estos casos y en otros sí. ¿Qué es mas peligroso, vender cerveza en los estadios sin medida o el grito “homofóbico” que se da cuando un portero despeja el balón? ¿Por qué la FIFA no respeta el folclore de cada país? En serio ¿quién se ofende con este grito “homofóbico”? Al menos yo no me he dado cuenta de que un portero o equipo se queje de este grito y sin embargo se ha llegado a multar a la Liga Mexicana por el grito… en serio que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Será que algún directivo de la FIFA es homosexual (que tiene todo el derecho de ser lo que le pegue en gana) o algún pariente de los directivos lo es y pues se sintió ofendido.

Otra, podría ser que un portero sea homosexual y se sintió aludido y se quejo con la FIFA… que lo dudo mucho, mucho, mucho. Porque ya se hubieran dado cuenta los de su equipo. Lo que quiero decir es que se fijan en cosas pequeñas y en las que deben no lo hacen… lo entiendo bien porque en unas hay intereses $$$$ y en la otras no. Sigo firme que hicieron mal en dejar a la afición de Querétaro sin futbol por culpa de unos animales… bestias del futbol. Me di a la tarea de ver videos para saber si condenaban la venta de alcohol y solo en uno lo mencionaron… los otros aplaudieron la medida impuesta por la Liga Mexicana. Así como despidieron a los directivos del Querétaro hubieran despedido a los directivos de FMF. Total, si todo es para que se vea que tienen mano dura por ahí hubieran empezado… ¿qué no?

Pero claro, se fueron por lo más fácil. Claro que la gente de Querétaro no va a protestar, no es costumbre de los queretanos. Gente pacifica, tranquila. Lo digo con los pelos de la burra en la mano. Estuvo unos días en la ciudad de Querétaro caminando por el centro hasta bien entrada la noche y muy tranquila. Me encantó la ciudad. Aparte de muy segura muy limpia. Por eso me duele lo que están haciendo al aficionado de Querétaro. En vez de matar a la gallina de oro prefirieron matar al Querétaro. Que poca en serio. Iba a decir que poca madre, pero no. No lo voy a decir, porque eso es poco. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com