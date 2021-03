León deleita a sus aficionados en el regreso del público a su estadio

La noche fue perfecta. La afición regresó al Estadio Nou Camp y el campeón se reencontró con la victoria, cortando así una racha de tres encuentros sin poder sumar de a tres.

Goles de Joel Campbell, Santiago Colombatto y Ángel Mena, guiaron el triunfo de León sobre Necaxa por 3 a 1, resultado que le permite a los esmeraldas aproximarse a la zona de repesca con 11 unidades, mientras que los Rayos se hunden en el fondo de la tabla con escasos siete puntos.

Dice una premisa del futbol que goles que no haces los verás hacer, no importa el minuto y en ese sentido, Mercado se perdió en el inicio del juego un mano a mano ante Cota. Así que La Fiera no tardó mucho en responder y al 19´ llegó el primero, obra del tico Campbell, quien dentro del área se quitó de encima la marca de Pereira y de pierna izquierda definió su primera anotación de la campaña. Golazo de los verdes que se gestó desde el desborde por la parcela del “Takeshi” Meneses.

Con la desventaja los planes necaxistas tenían que cambiar, al “Profe” Cruz ya no le era tan útil mantener una línea de hasta cinco defensores, en tanto que León mantuvo la posesión de la redonda con un once al cual nuevamente Nacho Ambriz le movió, con el retorno a la titularidad del “Chapito” Montes y un Joel Campbell que se colocó como el hombre más adelantado.

Al 25´ el conjunto guanajuatense ya se empezaba a encaminar hacia el triunfo. En un cobro a balón parado, el rebote le quedó dentro del área chica a Colombatto y de cabeza el argentino superó a Malagón. Los Rayos estaban siendo presa fácil de unos felinos que salieron dispuestos a brindarle una alegría a los casi nueve mil seguidores que se dieron cita a la “guarida”. Que tan mal se veía Necaxa que antes del descanso tuvo que venir la modificación donde el sacrificado fue el español Ian González. Ya con Barragán y Delgado en el terreno de juego, la visita empezó a tener mayor presencia en medio campo, aprovechando también que los de casa administraron esfuerzos y se relajaron por ciertos lapsos.

El problema de los aguascalentenses es que no lograron consumar su mejor momento y “El Ángel del Gol” se encargó de hacer el tercero al 65´. Mena no perdonó, se llenó de balón frente a la cabaña de Malagón y metió riflazo imposible para el guardameta rojiblanco. El resto fue mero trámite, León se paró bien, incluso Ambriz se dio el lujo de debutar a los jóvenes Pedro Hernández y Juan Pablo Rangel. Los Rayos tuvieron dos, la que Barragán echó por un costado ya cuando Cota estaba casi vencido y la que Maxi Salas mandó a guardar de cabeza. Para la jornada 12, León visita a Santos y en duelo de sotaneros Necaxa recibe a Bravos de Juárez.