La Escuela de Música Reina Sofía debuta en Estados Unidos bajo la batuta de Andrés Orozco

Nueva York, 14 nov (EFE).- La Orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía debutó este jueves en Estados Unidos con un concierto en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York, en el que contó con la batuta del director colombiano Andrés Orozco Estrada.

Más de setenta jóvenes músicos de la escuela, acompañados de quince miembros de la Filarmónica Joven de Colombia, interpretaron para el público el programa ‘Viaje al Nuevo Mundo’, que incluyó un total de tres piezas y un último bis con toque español.

La función contó entre sus espectadores con la reina Sofía, que, vestida con un elegante conjunto de color rosa, contempló el concierto desde uno de los balcones del teatro y acompañada de la presidenta de la escuela, Paloma O’Shea.

Al igual que la emérita, presidenta de honor de este conservatorio, en el Carnegie estuvieron presentes otras personalidades como la máxima ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín.

El Carnegie: una oportunidad para crecer

El debut de la escuela en el Carnegie supuso un impulso no solo para el conservatorio sino también para sus estudiantes, pues sobre el escenario del teatro han tocado otros músicos de renombre como Maria Callas, Tchaikovsky o los Beatles.

Entre bambalinas, Orozco, consciente de su valor histórico, resaltó a EFE la «valiosa oportunidad» que supone tocar en la sala.

«Es una bellísima oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. Estamos aquí precisamente para eso, y también para seguir compartiendo con el público», afirmó entusiasmado.

El también violinista resaltó la importancia de que los jóvenes músicos “muestren su nivel en una sala tan importante” y “en una ciudad como esta”, cuna de otras prestigiosas instituciones de música.

Con él coincidió Pablo Millanes, director de Relaciones Externas y Marketing de la escuela, que calificó el concierto como “un hito” en la historia de la institución y una forma de “refrendar” el trabajo de la entidad, fundada hace ya 35 años.

Sus estudiantes también reconocen la oportunidad que supone tocar en el Carnegie, que la violinista Cecilia Novella, originaria de Valencia y alumna de la escuela Reina Sofía, calificó como «legendaria»: «Por aquí han pasado muchísimos artistas muy reconocidos… y ahora estamos nosotros aquí», anotó sin poder esconder la ilusión en su voz.

Un repertorio con toque español

En total, más de 1.600 personas asistieron al que también fue el debut en el Carnegie de Orozco, quien dio sus primeros pasos en la sala entre el clamor y los aplausos del público.

Orozco, que eligió para la ocasión un traje negro con una camisa blanca y sin corbata, sonrió ampliamente a los espectadores antes de dar comienzo a ‘El Puerto’, una de las piezas que componen la suite ‘Iberia’ del español Isaac Albéniz.

Siguiendo la batuta del colombiano, los músicos evocaron en el teatro las calles y el ruido de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María que Albéniz trató de describir en sus partituras.

La interpretación de los jóvenes se ganó una sonora ovación del público, que recibió con la misma energía al violinista francés Renaud Capuçon, el protagonista de la siguiente pieza, ‘Violin Concerto, Op.14’, del estadounidense Samuel Barber.

Ayudado de la escuela Reina Sofía y la filarmónica colombiana, Capuçon hizo emerger una atmósfera íntima que poco a poco fue ‘in crescendo’ para explosionar en un final apoteósico aplaudido sonoramente por los asistentes.

Aunque la última pieza que figuraba en el folletín era ‘Sinfonía núm 9’, más conocida como ‘Sinfonía del Nuevo Mundo’, de Antonín Dvořák -que precisamente se estrenó por primera vez en el Carnegie Hall en 1893- el broche final de la noche lo puso ‘La boda de Luis Alonso’ de Gerónimo Giménez, “un elemento extra traído desde España”, como lo definió Orozco.

Tras ‘La boda de Luis Alonso’, el colombiano y la orquesta de músicos se despidieron del Carnegie entre los vítores del público, que se puso en pie y celebró con euforia haber hecho ese “viaje al nuevo mundo” sin moverse de sus asientos. EFE



