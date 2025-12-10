El marqués de Lises anuncia Embassy of Nature en F1 Madrid con naturaleza y capital hispánico

Abu Dabi, 10 dic (EFE).- El VI marqués de Lises, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, anunció en Abu Dabi la expansión internacional de The Embassy of Nature (TEON), una organización dedicada a la diplomacia cultural y ambiental que promueve un modelo de desarrollo basado en la naturaleza, la cultura y los negocios.

Tras su despliegue en el Gran Premio de Fórmula 1 de Yas Marina, TEON confirmó su desembarco en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, donde presentará su plataforma de «capitalismo ambiental y agenda hispánica».

Fernández-Salvador informó que la entidad abrirá tres sedes permanentes en 2026: Ginebra (vínculo con Naciones Unidas), Mar-a-Lago (EE. UU.) y Abu Dabi (mundo árabe), con el objetivo de articular alianzas público-privadas para posicionar la biodiversidad como activo estratégico. “La conservación será sostenible cuando sea rentable”, señaló.

El brazo público y mediático del proyecto, Casa Ecuador, continuará como evento cultural itinerante. Tras su paso por París (JJ. OO. 2024) y Madrid (ARCO 2025), su última presentación tuvo lugar en Abu Dabi, y las próximas ediciones están previstas en Nueva York, Miami, Madrid y Venecia.

Durante el fin de semana del GP de Abu Dabi, TEON instaló un pabellón inmersivo de 220 m² en Yas Marina, que recreó los cuatro mundos del Ecuador —Andes, Amazonía, Trópico y Galápagos— mediante una proyección 360°, 100.000 rosas andinas, paisajes sonoros con sello Óscar, arte digital y gastronomía sensorial.

El espacio contó además con una terraza privada para visualizar la carrera, destinada a invitados institucionales y líderes empresariales. La dirección creativa fue realizada por el artista Miguel Ángel Murgueytio junto a un equipo internacional.

El programa incluyó una gala en el Emirates Palace, con presencia de casas reales, jefes de Estado, representantes de fondos soberanos y empresarios.

La noche contó con música original del compositor ganador del Óscar, Nicolas Becker, la artista ecuatoriana Latorre, vestuario de Lía Padilla y un menú cubierto en oro comestible de 24 quilates, elaborado por chefs ecuatorianos en colaboración con el chef ejecutivo del Mandarin Oriental.

Durante el acto, se entregó el galardón TEON, una réplica certificada por el Ministerio de Cultura de Ecuador de la vasija de chocolate de la cultura Mayo Chinchipe, datada en 5.500 años AP (aprox. 3.500 a. C.), considerada el registro arqueológico más antiguo conocido del uso del cacao en el mundo.

La pieza, recubierta con oro de 24 quilates proveniente de minas incas, fue entregada a Bulut Bağcı, presidente del World Tourism Forum Institute; Christian Courtin-Clarins, presidente ejecutivo del grupo Clarins; Thibault de Saint Vincent, director en BARNES y presidente del French Riviera Institute (FRI); Michael Koth, vicepresidente de operaciones del Mandarin Oriental Hotel Group, y José Antonio Sánchez, presidente de Telemadrid, quien recibió el reconocimiento en Madrid.

El marqués remarcó que la iniciativa busca integrar a la juventud global como protagonista de una nueva agenda cultural y ambiental: “Este movimiento no es mío, es de las nuevas generaciones”, declaró.

Además, Casa Ecuador —bajo el paraguas de TEON y el patronato del Marquesado de Lises—, como evento itinerante, seguirá operando como plataforma de diplomacia cultural e inversión para posicionar a Ecuador —uno de los países más biodiversos del planeta— en la conversación internacional.EFE