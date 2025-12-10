Pérdida de productividad: el impacto de la esclerosis múltiple en Latinoamérica

Ciudad de México, 9 dic (EFE).– La esclerosis múltiple (EM), una enfermedad que afecta principalmente a la población de entre 20 y 59 años en Latinoamérica y una de las principales causas de discapacidad neurológica en los jóvenes de la región, representará para 2032 una Carga Socioeconómica (CSE) valorada en 1.720 millones de dólares, advirtió un nuevo estudio del instituto alemán Wifor.